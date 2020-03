MANOVRA ANTI-VIRUS – TRA STASERA E DOMENICA ARRIVA IL DECRETONE DA 15-20 MILIARDI CON AIUTI A FAMIGLIE E IMPRESE, AMMORTIZZATORI SOCIALI E BLOCCO DEL FISCO. MA LA CIFRA FA RIDERE, CONSIDERANDO CHE IN GERMANIA È STATO VARATO UN PIANO DI PRESTITI “SENZA LIMITI” DI ALMENO 550 MILIARDI – LA MERKEL: “È UN PIANO UNICO NELLA STORIA DELLA GERMANIA”

1 – Coronavirus, Merkel: Misure economiche uniche in storia Germania

(LaPresse) - La crisi legata alla Covid-19 è "unica, non abbiamo mai sperimentato nulla del genere", e ugualmente "uniche nella storia della Repubblica Federale" sono "le misure" annunciate "a tempo record" dal governo per dare credito illimitato a sostegno delle imprese tedesche colpite dall'emergenza. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel, citata dai media tedeschi, in un breve intervento a Berlino. "Stiamo affrontando un oppositore, un virus che non conosciamo, e che ancora non sappiamo come combattere", ha aggiunto.

2 – Coronavirus: Germania, piano aiuti illimitato, almeno 550 mld =

(AGI) - Roma, 13 mar. - Il piano di aiuti tedesco per contrastare l'emergenza coronavirus comprende almeno 550 miliardi di euro: lo rende noto il governo. Ci saranno prestiti "senza limiti" del valore di almeno 550 miliardi di euro per aiutare le aziende del paese che devono affrontare problemi di liquidita' a causa dell'epidemia di coronavirus. "Non ci sono limiti verso l'alto, questo e' il messaggio piu' importante", ha detto il ministro delle Finanze Olaf Scholz, dettagliando il pacchetto di aiuti, che e' ancora piu' importante di quello messo in atto durante la crisi finanziaria del 2008.(AGI) Ila 131316 MAR 20 NNNN

3 – Coronavirus, decreto emergenza: dai mutui alle bollette alle lauree fino alle revisioni auto rinviate

Roberto Petrini per www.repubblica.it

E' in dirittura d'arrivo il decretone coronavirus, la manovra da 15-20 miliardi che il governo si accinge a varare tra stasera e domenica. Comunque prima delle scadenze fiscali di lunedì 16. Secondo le ultimissime bozze il decreto è cresciuto a 120 pagine e alcuni nodi sono ancora da sciogliere. Vediamo comunque le novità dell'ingente manovra.

Aiuti a mutui per famiglie e imprese

Per far fronte alla carenza di liquidità di famiglie e imprese per mutui e prestiti dovrebbero essere stanziati 3,8 miliardi. Dovrebbe essere potenziato con 1 miliardo il fondo di garanzia Pmi e altrettanto sarà fatto con la garanzia statale sulla moratoria dei prestiti e dei mutui (da 1,35 a 2 miliardi).

Possibile riduzione delle bollette

Si prevede una riduzione delle bollette per tutto il 2020, da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema.

Ammortizzatori sociali tra 4 e 5 miliardi

Scontato il rafforzamento. Si oscilla tra i 5 miliardi annunciati ieri "in chiaro" dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e i documenti che parlano di 4 miliardi. Confermate le linee di intervento che vanno dalla Cig in deroga per tutti, compresi, stando a questa ultima bozza, soci di cooperative, dipendenti di fondazioni nel settore dei pubblici servizi e terzo settore, all'aumento del Fondo di integrazione salariale (per 500 milioni). Mentre si sta ancora valutando se allargare il sussidio di disoccupazione per coprire gli stagionali del turismo, della pesca e ai lavoratori dello spettacolo, che non possono ricorrere alla cig in deroga. Circa 200 milioni andranno alla cassa integrazione per il settore aereo. Si lavora anche ai congedi 'specialì per i genitori con i figli a casa da scuola, che potrebbero assorbire tra i 650 e gli 800 milioni.

Congedi e quarantena al traguardo

Ormai scontata l'equiparazione dello stato di quarantena a quello di malattia. Mentre sul congedo parentale ancora si discute: la linea sembra quello di portarlo a 15 giorni, ma tra le ipotesi si sta ancora valutando la retribuzione che potrebbe andare dal 30 all'80 per cento.

E' blocco del Fisco

Già di fatto accertamenti, cartelle e pignoramenti sono stati decretati dal direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Ruffini. Il decreto del governo dovrebbe confermare soprattutto il differimento delle scadenze Iva e ritenute Irpef (sugli stipendi di febbraio) previste per lunedì 16. Poi dovrebbe varare la sospensione dei versamenti Iva, Irpef e Inps per le aziende sotto i 400 mila euro di fatturato nei servizi e 700 mila nel commercio.

Altre possibili misure allo studio: il credito di imposta per gli affitti commerciali per il proprietario che rinuncia a parte della locazione; deduzioni per le donazioni per combattere il coronavirus.

Un paese rinviato: lauree, revisioni auto, carte identità

Tre mesi in più per fare la revisione auto. E' una delle proposte dei ministeri al vaglio del governo che sta lavorando al nuovo decreto anti-Coronavirus. Tra le proposte anche quella di prorogare al 31 agosto la validità dei documenti di identità. Prevista anche una proroga anche per laurearsi: l'ultima sessione del 2019 sarà prorogata fino a giugno di quest'anno.

