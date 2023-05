MANOVRE EUROPEE/2 – LA STRADA DELL’ALLEANZA TRA POPOLARI E CONSERVATORI IN EUROPA, CALDEGGIATA DA GIORGIA MELONI E MANFRED WEBER, È LASTRICATA DI INCOGNITE: LE DUE PRINCIPALI SONO LE ELEZIONI IN SPAGNA E QUELLE IN POLONIA. A MADRID, GLI OCCHI SONO PUNTATI SULL’EVENTUALE ALLEANZA TRA I POPOLARI E I FRANCHISTI DI VOX (CHE STANNO CON DONNA GIORGIA). A VARSAVIA, L’ALLEATO PIÙ IMPORTANTE DELLA PREMIER, IL PIS, DOVRÀ VEDERSELA CON IL POPOLARE TUSK, POTENTE EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO. COME POTRANNO STARE INSIEME IN UE DOPO LO SCONTRO?

Anche le vittorie sono medaglie a due facce. E i risultati elettorali, in Italia come in Spagna, contengono delle insidie che Giorgia Meloni intravede sulla strada che porta alle Europee. L’appuntamento potrebbe cambiare la geografica politica del Vecchio Continente. E se è vero che Popolari e Conservatori partono con i favori del pronostico, è altrettanto vero che fino al voto del 2024 le forze rivali faranno il possibile per contrastare questo disegno.

Lo si scorge a Bruxelles, dove — racconta un ministro — «la tecnostruttura si aggrappa a cavilli senza fondamento per metterci il bastone fra le ruote sul Pnrr». E lo si nota dalla postura di certe cancellerie, a Parigi come a Madrid, dedite da tempo ad attaccare la premier italiana.

Perciò «poniamo sempre attenzione», ripete Meloni su ogni iniziativa di governo: «Non dobbiamo offrire pretesti». Al punto che il ruolo da frenatore assunto dal sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sta creando tensioni anche in FdI. Ma la sfida europea sarà un passaggio strategico per la premier.

[…] Meloni vanta oggi una posizione dominante in Italia anche sugli alleati. Su Matteo Salvini, per esempio, che dovrà fare una «scelta di campo» in vista delle Europee. La premier è pronta ad accoglierlo nell’Ecr, se solo lo chiedesse: ma visti gli attuali rapporti di forza con FdI, il capo del Carroccio ufficializzerebbe il ruolo di junior partner di Meloni.

L’altra opzione è aprirsi un (difficile) passaggio verso il Ppe, soluzione caldeggiata dai governatori regionali e da Giancarlo Giorgetti. È in questa chiave che il segretario della Lega ha discusso l’altra sera con Silvio Berlusconi di una lista comune alle Europee, che gli offrirebbe una scorciatoia e al contempo equilibrerebbe un po’ i valori con Meloni: ma nei due partiti cova un’ostilità al disegno che rende impraticabile il piano.

Meloni è a conoscenza delle manovre in atto, ma non si espone. Anche perché, prima del voto del 2024, ci saranno due test nazionali importanti: le elezioni di luglio in Spagna e quelle di ottobre in Polonia, dove i suoi alleati del Pis dovranno fronteggiare il popolare Tusk.

«Quello sarà lo snodo della futura alleanza con il Ppe», sottolinea un autorevole dirigente di FdI. Insomma, nulla è scontato. Certo, la crisi del Pse, le difficoltà di Emmanuel Macron in Francia e quelle di Olaf Scholz in Germania, lasciano prevedere che al Consiglio europeo ci sarà uno spostamento a destra degli equilibri politici.

Ma è possibile che in Parlamento possa servire una maggioranza larga, alla quale punta Ursula von der Leyen per essere confermata alla guida della Commissione. «Lei e Giorgia l’altro giorno in Romagna sembravano due amichette», dice chi le ha viste da vicino. Meloni si tiene aperta a tutte le soluzioni. In ogni caso sarà complicato per i suoi avversari in Europa tenerla fuori dalla stanza dei bottoni.

