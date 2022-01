Il dott.Maturo del Cotugno di Napoli dice che il 90% del ricoverati in t. intensiva non sono vaccinati, il 10% ha anche altre patologie. IN PIÙ manca il personale medico specializzato per potenziare la struttura che è un effetto di anni di tagli alla sanità. Che dire? #tagada — Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) January 10, 2022

Quelli non sono tagli,ma mancati aumenti.Una cosa diversa. In tempi di pandemia, dovremmo tutti prestare particolare attenzione ai termini. Perché uno che sente che i politici hanno ridotto di 37 mld le risorse alla sanità (quando non è vero), magari gli salta in mente qualcosa. — Luigi Marattin (@marattin) January 10, 2022

Smentito da te ripetutamente perché @matteorenzi è stato protagonista nel disinvestimento dalla #sanita pubblica — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) January 10, 2022