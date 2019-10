MARI E FIORAMONTI/2 - QUAL È IL COLMO PER IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE ITALIANO? MANDARE IL FIGLIO ALLA SCUOLA INGLESE! IL BAMBINO NON FARÀ IL TEST DI LINGUA PERCHÉ È ARRIVATO DA POCO DAL SUDAFRICA, DOVE INSEGNAVA IL PADRE - LA REPLICA: "METTERE SOTTO I RIFLETTORI MIO FIGLIO È UN ATTO DI VIOLENZA. VOGLIONO SPAVENTARMI"

Scuola, Fioramonti: Mettere sotto riflettori mio figlio atto violenza

(LaPresse) - "Giorni fa alcuni giornalisti sono andati a scuola di mio figlio chiedendo informazioni sui suoi voti, sul suo comportamento e sugli esami. Difendo e difenderò sempre il diritto alla libera informazione, accetto in silenzio tutte le critiche, in taluni casi anche molto dure, che mi vengono rivolte.

lorenzo fioramonti 5

A tutti può capitare di incorrere in errori, anche a me, come nel caso dei toni usati nelle affermazioni rilanciate dal tritacarne mediatico, pur vecchie di anni e fatte quando ero un semplice cittadino.

Ma recarsi in una scuola elementare per mettere sotto le luci dei riflettori un bambino di 8 anni è un atto di violenza". Lo scrive su facebook il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Scuola, Fioramonti: Vogliono spaventarmi' Andrò avanti nel mio lavoro

lorenzo fioramonti 6

(LaPresse) - "Se questi metodi sono pensati per spaventarmi, dico solo che io andrò avanti nel mio lavoro per trovare più risorse per la scuola e l'università e operare concretamente, come abbiamo fatto pochi giorni fa con l'accordo sugli insegnanti precari, per risolvere i problemi della scuola e della ricerca, che hanno radici antiche, affinché questo sia un Paese migliore". Lo scrive su facebook il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

Da www.repubblica.it

Il ministro dell'Istruzione del governo italiano, Lorenzo Fioramonti, per il figlio ha scelto la scuola inglese e quando si è trattato di decidere se fargli fare l'esame di italiano, ha detto di no: niente italiano. Lo rivela l'agenzia Adnkronos.

La vicepreside ha confermato all'agenzia quanto sostenuto nel tam tam sulle chat dei genitori: "La storia del test del figlio del ministro è la seguente: in prima e seconda elementare i bambini, il 30-40% dei quali sono stranieri, fanno il programma esclusivamente in inglese. L'ora di italiano scatta, solo per chi vuole, a partire dalla terza.

quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 1

Non facciamo gli esami di italiano in sede, ma in un'altra struttura e l'anno scorso Fioramonti, che non era ministro (era viceministro all'Istruzione, ndr) - tiene a precisare la dirigente scolastica - insieme alla moglie straniera ha scelto di non far fare il test in italiano al figlio perché preferiva si concentrasse sull'inglese. Il bimbo, venendo dal Sudafrica, non parla infatti bene l'italiano. Oggi quel bambino frequenta un'altra scuola".

fioramonti

In ogni caso, aggiunge la vicepreside, il bambino "ha frequentato la lezione di italiano per un certo numero di ore con una maestra che è andata in pensione quest'anno. Poi, siccome aveva un pò di difficoltà, è stato scelto di non fargli fare l'esame, che del resto non è obbligatorio".

federico mollicone 1

"Il ministro sceglie la sola scuola inglese per il figlio. Un ministro che crede in maniera forte al sistema italiano e nell'Italia. Giuseppe Conte rimuova il ministro dell'Istruzione dal suo ruolo, avendo già dimostrato in numerose occasioni totale incapacità di governo e una serie infinita di gaffe, dalle battute sessiste su Daniela Santanchè, alla tassa sulle merendine, a questa, ultima, vicenda antinazionale. Chi disprezza la lingua italiana non può rappresentare l'istruzione italiana. Auspichiamo, se confermata la notizia, le sue dimissioni: Fioramonti go home." ha dichiarato il deputato capogruppo di FdI in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, Federico Mollicone. Contattato dall'Adnkronos per un commento, il ministro Fioramonti ha preferito non replicare.

santanché

lorenzo fioramonti e di maio quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 4 lorenzo fioramonti luigi di maio lorenzo fioramonti 4 lorenzo fioramonti 7 lorenzo fioramonti luigi di maio lorenzo fioramonti luigi di maio lorenzo fioramonti emilio carelli LORENZO FIORAMONTI GIUSEPPE CONTE LORENZO FIORAMONTI DINO GIARRUSSO quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 2 quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 3 quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 7 quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 6 il viceministro lorenzo fioramonti lorenzo fioramonti quando il ministro lorenzo fioramonti faceva l'hater su facebook 5 lorenzo fioramonti 1 lorenzo fioramonti 2 lorenzo fioramonti 3 lorenzo fioramonti elena bonetti fioramonti