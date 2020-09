MARINA DA SBARCO – “LA MALATTIA DI MIO PADRE MERITA PIU’ RISPETTO. SONO GIORNI SEGNATI DALLA OSSESSIVA RICERCA DI CONFLITTI CHE NON ESISTONO E DA UNA CACCIA AL 'COLPEVOLE' CHE LASCIA DAVVERO SCONCERTATI” – LA FURIA DELLA PRESIDENTE FININVEST: "MI VEDO ATTRIBUITE ACCUSE CHE NON MI SONO MAI SOGNATA DI FORMULARE. NON RIESCO A RASSEGNARMI NEL VEDERE COSÌ CALPESTATI I SENTIMENTI…” - VERONICA LARIO SI DICE “ADDOLORATA”: “I MIEI FIGLI MI DICONO DI STARE TRANQUILLA”

"Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni. Giorni segnati dalla ossessiva ricerca di conflitti che non esistono e da una caccia al 'colpevole' che lascia davvero sconcertati".

Così la presidente di Fininvest Marina Berlusconi interviene in relazione ad alcuni articoli di stampa di oggi e relativi al ricovero del padre, Silvio Berlusconi.

"Per quanto mi riguarda - continua la dichiarazione di Marina Berlusconi - , mi vedo attribuiti non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare.

Sarò un'ingenua, ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali. Oltre, naturalmente, all'impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità e che ci tengo ancora una volta a ringraziare". (ANSA).

