“CHI DICE CHE DIAMO SOLDI ALLE SOCIETÀ DI CALCIO È UN BUGIARDO, È DA QUERELA”. MAURIZIO GASPARRI A "L’ARIA CHE TIRA" SBROCCA SULLA MANOVRA E SUL LODO LOTITO: "NON SI DANNO I SOLDI AL CALCIO, SI RATEIZZANO DEI PAGAMENTI. SE NON SI PAGA A RATE SI FALLISCE. IO NON AVREI FATTO QUESTA NORMA. MA NON SONO IO CHE DO I SOLDI, SONO LORO CHE PAGANO” – LA STOCCATA AGLI ALLEATI: "C'È UN PO' DI INESPERIENZA? SÌ, TROPPA. INUTILE FARE ANNUNCI E POI TORNARE INDIETRO” – VIDEO