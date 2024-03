Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto Quotidiano”

Niente è più dovuto per Marta Fascina. Non solo Forza Italia le chiede di tornare alla Camera smettendo di utilizzare la “giustificazione” concessa dal gruppo parlamentare, ma adesso l’ultima compagna di Silvio Berlusconi deve anche contribuire alla campagna elettorale del partito: il 19 febbraio scorso, a cinque giorni dal congresso di Forza Italia che ha incoronato Antonio Tajani segretario, Fascina ha versato 40 mila euro al partito.

Uno dei bonifici più generosi incassati negli ultimi mesi (il limite massimo per la legge Bona fede è di 100 mila euro): solo tre aziende e Gabriele Moratti, figlio di Letizia, nel 2024 hanno pagato di più, con assegni da 50 mila euro l’uno. Generosi contribuenti come Paolo Scaroni e la stessa Letizia Moratti a fine 2023 avevano versato di meno: 30 e 35 mila euro a testa.

Un versamento significativo perché Fascina era in regola con i versamenti mensili da parlamentare: tra gennaio e febbraio 2024 la deputata azzurra ha dato 2.700 euro a Forza Italia, in tre rate da 900 euro l’una, il contributo mensile stabilito a inizio legislatura.

Il bonifico da 40 mila euro è arrivato proprio alla vigilia del congresso che si è svolto a Roma il 23 e 24 febbraio scorsi. Kermesse a cui Fascina non ha partecipato in prima persona ma in cui ha avuto un ruolo importante: l’ex compagna di Berlusconi ha imposto un proprio uomo, Stefano Benigni, tra i quattro vice di Tajani, insieme a Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini e Alberto Cirio.

E per riuscirci si è mossa dietro le quinte. Come ha raccontato il Fatto, da Arcore Fascina ha coinvolto direttamente Marcello Dell’Utri, [...]

I 40 mila euro, inoltre, vengono letti in Forza Italia anche come un primo risarcimento perle molte assenze in Parlamento: secondo i dati di Open Parlamento, infatti, Fascina sarebbe laterza deputata per numero di assenze alla Cameracon il 95%, dietro solo a Antonio Angelucci (99,8%) e Umberto Bossi (99,9%), che però ha noti problemi di salute. A settembre scorso, secondo i dati ufficiali di Montecitorio, il 94% delle assenze di Fascina risultava “giustificato” dal partito.

Questo significa che la deputata azzurra ha continuato a incassare la diaria, cioè il rimborso spese per il soggiorno di cui godono gli eletti: tra i 1.200 e i 1.600 euro al mese. Senza dimenticare che Fascina è anche segretaria della commissione Difesa di Montecitorio. E se è giustificata l’assenza in aula, lo è anche in commissione.

A fine febbraio, nei giorni del congresso, alcuni dirigenti del partito avevano ipotizzato di toglierle la “giustificazione”, come raccontato da Repubblica. Soprattutto alla luce dei 100 milioni di euro che Fascina deve incassare come eredità di Berlusconi. [...]

