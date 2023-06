MARTA ORDINA, SILVIO ESEGUE – BERLUSCONI HA CONVOCATO AD ARCORE, PER SABATO A PRANZO, TUTTI I MINISTRI DI FORZA ITALIA (MA NON I CAPIGRUPPO) – PARTIRA’ COSI’ LA RIORGANIZZAZIONE DEL PARTITO SECONDO LA NUOVA LINEA FILO-MELONIANA DETTATA DALLA “MOGLIE” MARTA FASCINA CON LA BENEDIZIONE DI MARINA BERLUSCONI – IL PROBLEMA PER IL CAV È NON UMILIARE ULTERIORMENTE RONZULLI E I SUOI FEDELISSIMI PER EVITARE FAIDE O SCISSIONI. E TAJANI PROVA A FARE IL POMPIERE...

Estratto dell'articolo di Federico Capurso per “la Stampa”

Da ieri mattina i ministri di Forza Italia hanno iniziato a disdire i loro appuntamenti per sabato prossimo […] Cos'è stato in grado di cambiare all'improvviso le loro agende? L'invito a pranzo, ad Arcore, del presidente Silvio Berlusconi, ovviamente. […] tutti sanno che la portata principale del weekend sarà la riorganizzazione del partito.

Riunione per ora ristretta ai ministri e non allargata ai capigruppo, ma «il formato è ancora provvisorio». Il punto è farla in fretta. Perché si racconta che nei corridoi della villa ad Arcore si vivano con un certo «fastidio» le voci che da giorni serpeggiano nel partito (e poi finiscono sui giornali), che vorrebbero uno stravolgimento imminente dell'organigramma di Forza Italia.

Un'operazione pensata dalla "moglie" Marta Fascina, dicono. «Esercizi di fantasia», replica Berlusconi con una nota. Ma anche per questo si è reso necessario il pranzo di sabato prossimo: dare alle truppe un segnale di presenza del leader e una linea in grado di rasserenare gli animi. Perché l'atmosfera, di fronte agli scenari ipotizzati, quasi punitivi nei confronti di chi non è allineato al nuovo corso "filo-meloniano", ha creato un certo subbuglio.

«Ed è certamente vero che Forza Italia voglia adeguare la sua organizzazione, anche in vista delle prossime elezioni europee. Ma non è vero - sottolinea il Cav - che lo farà "con la rivoluzione" e mortificando le persone». Insomma, Berlusconi vuole che si mantenga un certo equilibrio […]

Poi, dice sorridendo un veterano che ha già vissuto tanti restyling di Forza Italia, «una volta ascoltati e coinvolti tutti quelli che si devono coinvolgere, sarà il presidente a prendere una decisione, come è sempre stato e come è giusto che sia». In fondo, è la famiglia Berlusconi a tenere in vita Forza Italia a suon di donazioni.

[…] Il tema è stato affrontato anche in una delle ultime telefonate con il coordinatore Antonio Tajani, che predicava prudenza. A partire da chi è già stato indebolito e, per l'appunto, non va «mortificato», come la capogruppo in Senato Licia Ronzulli.

Le voci in Parlamento la vogliono «appesa un filo», ma dopo la nota di Berlusconi «non è detto che venga toccata. E se anche venisse rimossa da capogruppo, potrebbe sempre incassare qualcos'altro», ragionano ai piani alti del partito. Viene considerato in bilico anche l'uomo di fiducia di Ronzulli, Giuseppe Mangialavori, la cui poltrona di coordinatore in Calabria balla da due settimane.

[…] Resta in piedi, poi, l'ipotesi dei tre nuovi coordinatori di grandi aree: uno per il Nord, uno per il Centro e uno per il Sud, (si fanno sempre i nomi di Alessandro Sorte, Stefano Benigni, Tullio Ferrante, tra i papabili). E questo nonostante lo stesso Tajani non sia entusiasta, perché è una formula che indebolirebbe la sua agibilità politica. Ma tutto, dicevamo, è ancora in aria. E alla fine, come sempre, deciderà lui.

