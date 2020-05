MASCHERA DI BRONZO – FERMI TUTTI: ECCO LUIGI DI MAIO AL RISTORANTE SENZA MASCHERINA! EPPURE CON TUTTE QUELLE CHE HA COMPRATO DALLA CINA DOVREBBE ESSERE BEN FORNITO – LA PROPRIETARIA: “HANNO CENATO IN UNA SALA A LORO DEDICATA NEL PIENO RISPETTO DELLE REGOLE”, MA NELLE IMMAGINI SI VEDE LUIGINO CHE SI MUOVE TRANQUILLO PER IL RISTORANTE DIFFONDENDO DROPLETS E FACENDOSI FOTOGRAFARE

luigi di maio al ristorante il papetto senza mascherina 2

Un disastro, firmato Luigi Di Maio. È polemica per le foto rilanciate da 7Colli di Francesco Storace che lo ritraggono a un ristorante a Monteverde, Roma, senza mascherina. Non indossa il dispositivo neppure mentre si muove nel locale, così come previsto dalle leggi scritte dal suo governo. Sulla vicenda, però, è intervenuta la titolare del locale, il Papetto.

luigi di maio al ristorante il papetto senza mascherina 1 ristorante il papetto gianicolense

La signora Luciana Benedetti, in un post su Facebook, ha scritto: "Ho letto un articolo con tanto di foto e vorrei precisare che il Ministro insieme agli altri ospiti (2 donne e 1 uomo) hanno cenato in una sala a loro dedicata nel pieno rispetto delle regole sulle distanze e sull'utilizzo della mascherina durante tutta la cena. Regole che valgono per tutti i nostri clienti . È stata una cena tranquilla che siamo davvero contenti di aver ospitato!". Eppure le fotografie, sembrano raccontare un'altra storia...

