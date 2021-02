MASCHERINA DEL CAZZEN - ANCHE ANGELA MERKEL "SCIVOLA" SUL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE - DOPO UN DISCORSO AL BUNDESTAG, LA CANCELLIERA TORNA AL SUO POSTO MA S'ACCORGE DI AVER DIMENTICATO LA MASCHERINA E SCATTA PER RECUPERARLA SUL LEGGIO - VIDEO

Angela Merkel somos todos pic.twitter.com/Ti8TdyEiv6 — Marta Domínguez (@1Eme_) February 17, 2021

Da www.corriere.it

BUNDESTAG - ANGELA MERKEL S ACCORGE DI AVER DIMENTICATO LA MASCHERINA

Una dimenticanza come capita a ognuno di noi. Anche la Cancelliera tedesca Angela Merkel «scivola» sulla mascherina. L’episodio si riferisce a qualche giorno fa, quando Merkel ha parlato davanti al Bundestag facendo autocritica sui tempi di reazione alla diffusione del covid-19 in Germania. «Non abbiamo bloccato la vita pubblica abbastanza presto o in modo sufficientemente sistematico, mentre c’erano i segnali di una seconda ondata e gli avvertimenti di vari scienziati» aveva detto l’11 febbraio scorso la Cancelliera. Poi a fine discorso era tornata a sedersi al suo posto, lasciando sul leggio anche il dispositivo di protezione individuale. Appena accortasi della dimenticanza, Merkel è tornata in fretta a riprendere la mascherina

BUNDESTAG - ANGELA MERKEL S ACCORGE DI AVER DIMENTICATO LA MASCHERINA BUNDESTAG - ANGELA MERKEL S ACCORGE DI AVER DIMENTICATO LA MASCHERINA