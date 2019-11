MASOCHISMO PD, OVVERO COME MANDARE LA LEGA ALL’80% - ZINGARETTI ANNUNCIA: “DOBBIAMO RIVEDERE I DECRETI SALVINI E APPROVARE IUS CULTURAE E IUS SOLI” - I CINQUESTELLE IMPAZZISCONO: “SIAMO SCONCERTATI. C’È MEZZO PAESE SOTT’ACQUA E UNO PENSA ALLO IUS SOLI?” - ORLANDO REPLICA: “SEMBRERÀ IMPOSSIBILE MA NOI RIUSCIAMO A PENSARE ANCHE DUE COSE NELLO STESSA GIORNATA"

zingaretti di maio

ZINGARETTI,VIA DL SICUREZZA E SÌ A IUS SOLI E CULTURAE

(ANSA) - "Ci battiamo perché al più presto si rivedano i decreti Salvini, dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius soli, certo che lo faremo". Così Nicola Zingaretti. "Faremo una legge per parità salariale tra donne e uomini - ha assicurato -, ma per raggiungere l'obiettivo e non per mettere bandierine e avere un'intervista sui giornali. Ci vuole serietà non comizi", ha concluso urlando Zingaretti.

FONTI M5S, CON PAESE SOTT’ACQUA SI PENSA A IUS SOLI? SCONCERTATI

andrea orlando 1

(ANSA) - “C’è mezzo paese sott’acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati. Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare”. Così fonti m5s

IUS SOLI:ORLANDO A M5S,NOI PENSIAMO A PIÙ COSE INSIEME

(ANSA) - "A molti esponenti dei 5Stelle sembrerà impossibile. Ma noi riusciamo a pensare anche due cose nello stessa giornata". Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario Pd, interpellato al telefono sulle parole di fonti M5s, che hanno definito "sconcertante" che il Pd pensi allo ius soli mentre il Paese è sott'acqua.