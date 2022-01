fedriga salvini giorgetti

FLASH! - SALVINI CHI? TUTTI E 4 I GOVERNATORI LEGHISTI PIÙ I DEPUTATI LOMBARDI E IL MINISTRO GARAVAGLIA CON GIORGETTI, UNA VOLTA INFILATA NELL’URNA LA SCHEDA, RIENTRERANNO CON IL VOLO DELLE 23, A MILANO. TUTTA L’ALA LEGHISTA CRITICA DI SALVINI RIPARTE SENZA NEMMENO SALUTARLO

Governo:Giorgetti,serve nuovo codice comportamento alleati

(ANSA) - "Cambio di passo? Credo che conosciate esattamente i provvedimenti che ci aspettano nel prossimo anno, i problemi sono seri e gravi. Il governo lavora benissimo ma di fronte ad un anno così è necessario quantomeno un nuovo codice comportamento tra gli alleati di maggioranza". Così il ministro della Lega Giancarlo Giorgetti.

Quirinale: Giorgetti, nessuna richiesta di rimpasto

(ANSA) - "Ma va, ma che rimpasto...non esiste...". Così Giancarlo Giorgetti, ai cronisti, nega con con vigore che ci sia l'idea di un rimpasto dietro la sua richiesta di una nuova fase, di una messa a punto nell'azione di governo.

Giorgetti,elezioni e referendum non blocchino azione governo

(ANSA) - "L''anno prossimo ci sono le amministrative, dei referendum divisivi, le elezioni in Sicilia, che spero non blocchino l'azione del governo, serve una azione coordinata e decisa ". Così il ministro leghista Giancarlo Giorgetti parlando coi cronisti a Montecitorio. A chi chiede se è pronto a dimettersi Giorgetti risponde che "è il governo che deve essere cosciente di quello che lo aspetta, abbiamo lavorato molto bene, è meglio metterci d'accordo prima su come ci comportiamo in quei momenti". Si tratta, aggiunge, di "proposte costruttive, non distruttive, stiamo cercando di dara un contributo per evitare problemi in futuro".

Governo: Salvini, incontro a tre con Draghi

(ANSA) - "Sono felice che la Lega sia stata protagonista della chiusura di questa settimana di veti e conto che da lunedì in un incontro a tre Draghi-Giorgetti-Salvini ci siano tutti i chiarimenti necessari". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

Quirinale:Salvini,litigi non si riversino su azione governo +

(ANSA) - "Sono sollevato perchè si rischiava di andare avanti tra veti litigi e beghe. E sono tranquillo ho fatto tutte le proposte possibili, soprattutto sul fronte femminile". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg1. "Domani il parlamento torna a fare il Parlamento, il governo fa il governo: serve normalità. I litigi di questi giorni sul Colle non si riversino sul governo".

Governo: Salvini, l.elettorale non è priorità

(ANSA) - "Ho scritto a Draghi e chiesto un incontro a tre dove discutere di tutto: sicuramente però la legge elettorale non è una priorità. Se nel giorno dell'elezione di Mattarella il nostro alleato di governo parla di passare mesi in Parlamento per rifare la legge elettorale allora vuol dire che abbiamo delle priorità diverse". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le affermazioni di Enrico Letta.

Governo: Salvini, rimpasto? Ne parleremo con Draghi

(ANSA) - "Rimpasto? Ne parleremo con Draghi, se c'è qualche ministro che non ha voglia di lavorare o di non essere coerenti è giusto che ne parliamo ma da lunedì". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, al Tg1.

Governo: Salvini, con Lega arriva a fine legislatura

(ANSA) - "Regge il governo fino a fine legislatura? Grazie alla Lega sì". Così il leader della Lega Matteo Salvini.

