IL MATTARELLA-BIS SALVA MOLTI POSTI DI LAVORO - VERSO LA RICONFERMA TUTTA LA SQUADRA DEL QUIRINALE, DAL SEGRETARIO GENERALE UGO ZAMPETTI A GIOVANNI GRASSO, CHE SI ERANO GIA' ATTIVATI PER CERCARE DI RICOLLOCARSI - UNICA CHE POTREBBE PARTIRE, FORSE PER PARIGI, È LA CONSIGLIERA DIPLOMATICA EMANUELA D'ALESSANDRO, GIÀ AMBASCIATRICE IN CROAZIA…

ugo zampetti sergio mattarella

Ma.Con. per "il Messaggero"

I più giovani, e non solo, erano da settimane, con discrezione, a caccia di un altro lavoro. Tutti, o quasi, con un piede già fuori dal Quirinale quando è scattato il contrordine senza che nessuno lo azionasse materialmente. Anche se della questione dei collaboratori del Presidente si parlerà solo dopo l'insediamento, è difficile pensare che non saranno tutti confermati anche al secondo mandato.

giovanni grasso e daniele cabras

A cominciare dal segretario generale Ugo Zampetti, funzionario dello Stato di lunga e rodata esperienza che per quindici anni ha ricoperto la carica di segretario generale della Camera, e che ha per vice, Alfredo Guarra e Gino Onorato. Nello staff degli uffici di diretta collaborazione con Mattarella ci sono Simone Guerrini, Daniele Cabras, Gianfranco Astori e Giovanni Grasso. Gli ultimi due collaboratori sono più torturati dai giornalisti perché consiglieri per l'informazione il primo e per la stampa e la comunicazione il secondo. Guerrini è stato capo della segreteria di Mattarella quando questi ricopriva l'incarico di vice presidente del consiglio e quando è diventato ministro della Difesa.

rolando mosca moschini

Analogo percorso per Cabras, mentre Astori, giornalista e più volte parlamentare Dc, è stato consigliere per l'informazione di Mattarella quando questi era vicepresidente del consiglio e ministro della Difesa. Grasso, giornalista, scrittore e attuale consigliere per l'informazione, è stato portavoce del ministro Andrea Riccardi.

Nella squadra anche Francesco Saverio Garofani, già parlamentare del Pd e direttore del Popolo, è consigliere del Presidente per le questioni istituzionali. Claudio Sardo, già giornalista parlamentare in diverse testate ed ex direttore dell'Unità, si occupa di ricerche e studi. Unica che potrebbe partire, forse per Parigi, è la consigliera diplomatica Emanuela D'Alessandro, già ambasciatrice in Croazia. Rolando Mosca Moschini, già comandante generale della Guardia di Finanza, è il consigliere per gli affari del Consiglio Supremo di Difesa.

grasso mattarella zampetti

Completano la squadra il generale Roberto Corsini, consigliere per gli affari militari, la prefetta Emilia Mazzuca, consigliera per gli Affari Interni e per i rapporti con le autonomie, Giuseppe Fotia, consigliere per gli Affari finanziari (ruolo che ricopriva già con il presidente Giorgio Napolitano) e Stefano Erbani, consigliere per gli Affari dell'amministrazione della giustizia. Nello staff che si interfaccia con il mondo dell'informazione, anche Martino Merigo, che nell'ufficio stampa si occupa dei social, e Costantino Del Riccio per la documentazione.

EMANUELA D'ALESSANDRO ugo zampetti sergio mattarella 1