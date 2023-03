24 mar 2023 17:59

MATTARELLA CITA DE GASPERI E INVIA UN PIZZINO ALLA MELONI: “È IL MOMENTO PER TUTTI, A PARTIRE DALL’ATTUAZIONE DEL PNRR, DI METTERSI ALLA STANGA” – ALLA CONFERENZA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, IL CAPO DELLO STATO RIPRENDE UNA FRASE DEL POLITICO DEMOCRISTIANO CHE, NEL DOPOGUERRA, INVITAVA I “DOSSETTIANI” A RIPORTARE I PIEDI PER TERRA E LAVORARE PER IL PAESE – L'ITALIA RISCHIA DI PERDERE I 19 MILIARDI DELLA TERZA RATA DEL RECOVERY SE NON RIUSCIRA’ A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI IMPOSTI DA BRUXELLES...