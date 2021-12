VISTO CHE JOHNSON NON SI DECIDE, LA REGINA IL LOCKDOWN SE LO FA DA SOLA - ELISABETTA RESTA A CASA PER LE FESTE: NON SI TRASFERIRÀ A SANDRINGHAM, COME È TRADIZIONE, MA RIMARRÀ A WINDSOR CON ALCUNI FAMILIARI - BORIS NON SE LA SENTE DI RECITARE LA PARTE DEL CATTIVO CHE FA SALTARE IL NATALE AGLI INGLESI E QUINDI NON INASPRISCE LE RESTRIZIONI, ANCHE PER NON DARE LA MAZZATA ALL'ECONOMIA: MA TANTO ORMAI IL SUO PARTITO HA DECISO DI FARLO SLOGGIARE DA DOWNING STREET...