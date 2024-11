13 nov 2024 12:36

MATTARELLA RIMETTE IN RIGA ELON MUSK: “L'ITALIA È UN GRANDE PAESE DEMOCRATICO E DEVO RIBADIRE CHE 'SA BADARE A SÉ STESSA NEL RISPETTO DELLA SUA COSTITUZIONE'. CHIUNQUE, PARTICOLARMENTE SE IN PROCINTO DI ASSUMERE UN IMPORTANTE RUOLO DI GOVERNO IN UN PAESE AMICO E ALLEATO, DEVE RISPETTARNE LA SOVRANITÀ E NON PUÒ ATTRIBUIRSI IL COMPITO DI IMPARTIRLE PRESCRIZIONI" – IL CAPO DELLO STATO DISSE LA STESSA COSA ALLA MINISTRA FRANCESE LAURENCE BOONE (CHE DISSE "VIGILEREMO SUL RISPETTO DEI DIRITTI") DOPO LE ELEZIONI…