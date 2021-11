24 nov 2021 08:57

MATTARELLA A ROTTA DI COLLE: LA PROPOSTA DEL PD: UN MANDATO UNICO, VIA LA RIELEGGIBILITÀ. I SENATORI ZANDA E PARRINI PRESENTANO UN DDL DI RIFORMA COSTITUZIONALE PER UN SOLO MANDATO AL QUIRINALE. LA SPERANZA È ANCHE QUELLA DI LASCIARSI UNA VIA D’USCITA PER UN MATTARELLA BIS IN CASO DI EMERGENZA A FEBBRAIO…