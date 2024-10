MATTARELLA, ULTIMO BALUARDO: NON PERDE OCCASIONE PER RANDELLARE IL GOVERNO DUCIONI – IL CAPO DELLO STATO RIFILA UN MONITO CHIARISSIMO SU LAVORO E STATO SOCIALE, ALL’INDOMANI DELLE PROTESTE SUI FONDI ALLA SANITÀ IN MANOVRA: “IL WELFARE È L’ELEMENTO BASILARE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA. IL LAVORO È UN CAPOSALDO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E UNA LEVA PER ACCRESCERE I DIRITTI” – LA SFERZATA AGLI IM-PRENDITORI: “LA VITA DELLE PERSONE VALE IMMENSAMENTE PIÙ DI OGNI PROFITTO”. E SUI MIGRANTI: "SPESSO SONO ESPOSTI A UNO SFRUTTAMENTO SPIETATO, INCONCILIABILE CON LA NOSTRA CIVILTÀ"

MATTARELLA,VITA LAVORATORI VALE IMMENSAMENTE PIÙ DI PROFITTO

Sergio Mattarella al centro orientamento immigrati Franco Verga di Milano

(ANSA) - "La Stella rappresenta un riconoscimento, un segno importante. Costituisce inoltre un pegno che invita istituzioni e società a rendere il lavoro sicuro, contrastando le morti e gli infortuni. Una piaga intollerabile, ancor più nel tempo dei più grandi progressi tecnologici e dei più grandi avanzamenti della conoscenza, che la storia dell'uomo abbia mai conosciuto. La vita delle persone vale immensamente più di ogni profitto, interesse o vantaggio produttivo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

MATTARELLA, IL LAVORO È IL CAPOSALDO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA

meme selfie tra sergio mattarella giorgia meloni

(ANSA) - "E' la persona, ogni persona, cuore e fine dell'ordinamento democratico che tiene uniti i propositi di piena libertà e di effettiva uguaglianza. La centralità del lavoro presuppone la centralità della persona umana. Della dignità della persona il lavoro è indubbiamente un caposaldo. Il lavoro è condizione di indipendenza, economica e non soltanto. E' una leva per accrescere i diritti, individuali e collettivi. Così è stato nella storia della nostra Repubblica". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

WELFARE: MATTARELLA, 'BASE DIRITTI CITTADINANZA'

(Adnkronos) - "Il lavoro è stato il motore principale dello sviluppo del Paese e della crescita umana, civile, sociale, culturale che ha consentito una diffusa emancipazione da condizioni di povertà e subalternità. Con il lavoro, con l'apporto decisivo delle organizzazioni dei lavoratori, si è costruito il welfare italiano, elemento basilare dei diritti di cittadinanza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024.

SERGIO MATTARELLA GIORGIA MELONI

MATTARELLA, SPESSO SFRUTTAMENTO SPIETATO DI IMMIGRATI

(ANSA) - Esistono "sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale. E' la condizione che riguarda anche molti immigrati, sovente esposti a uno sfruttamento spietato, inconciliabile con la nostra civiltà". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

MATTARELLA, SACCHE DI SALARI BASSI LACERANO COESIONE SOCIALE

(ANSA) - "I dati dell'occupazione, nel nostro Paese, segnano una crescita che conforta. Tuttavia l'occupazione, non solo nel nostro Paese, si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creano sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà. Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

SERGIO MATTARELLA A DOBBIACO

LAVORO: MATTARELLA, 'BASE COSTITUZIONE E PIETRA ANGOLARE CONVIVENZA'

(Adnkronos) - "La Costituzione non ha soltanto affermato il diritto al lavoro. Ha posto il lavoro a fondamento della Repubblica democratica. Una scelta lungamente meditata. Fortemente voluta. Capace di unire le diversità. Concepita come pietra angolare della comune convivenza. Come radice significativa del modello sociale.

La formulazione dell'articolo 1 trovò il più largo consenso; e, da sola, spiega la differenza, il salto di qualità che avvenne con la scelta repubblicana".

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per il conferimento delle Stelle al merito del lavoro 2024. "Non fu - e non è - una scelta simbolica.

SERGIO MATTARELLA E GIORGIA MELONI - MIGRANTI - VIGNETTA ELLEKAPPA

La parola lavoro, con i suoi derivati, è citato in 15 articoli della Carta. Nello Statuto Albertino -ha ricordato il Capo dello Stato- il termine lavoro era presente una volta soltanto, all'articolo 55, e non per enunciare diritti o prerogative dei cittadini/lavoratori, ma soltanto per indicare che, alle Giunte interne alla Camera, erano affidati i 'lavori preparatorii' delle proposte di legge".

"Costantino Mortati, grande giurista, che della Costituente è stato protagonista autorevole, indicò l'intesa sull'articolo 1 -la scelta di porre il lavoro alla base della democrazia da costruire- come una connessione di tipo nuovo tra la società e lo Stato. Condividere l'idea del lavoro come fondamento voleva dire avviare un percorso di ricomposizione della base sociale e dell'unità, anche morale, del Paese. Un percorso -ha concluso Mattarella - nel quale la democrazia alimenta equità e libertà. Una libertà uguale. Una dignità uguale".

MATTARELLA, OBIETTIVO DEVE ESSERE MASSIMA OCCUPAZIONE POSSIBILE

MEME BY LE BIMBE DI SERGIO MATTARELLA

(ANSA) - "L'obiettivo della massima occupazione possibile è iscritto in un orizzonte costituzionale, che non può che essere condiviso dai programmi delle varie posizioni politiche. La Costituzione non ha soltanto affermato il diritto al lavoro. Ha posto il lavoro a fondamento della Repubblica democratica. Una scelta lungamente meditata. Fortemente voluta. Capace di unire le diversità. Concepita come pietra angolare della convivenza comune. Come radice significativa del modello sociale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

MATTARELLA, CRESCITA NON AVVENGA A DISCAPITO DELL'AMBIENTE

(ANSA) - "Quando si parla di sostenibilità si intende anzitutto che la crescita non può più avvenire a discapito dell'ambiente. Ma sostenibilità non è soltanto questo. E' anche equilibrio sociale, capacità di rinnovare e rafforzare i presupposti di valore della democrazia e della libertà. Il valore del lavoro come fattore di ricomposizione della società va, dunque, ribadito e, se necessario, riscoperto". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale.

SERGIO MATTARELLA - DISCORSO ALLA CERIMONIA DEL VENTAGLIO

MATTARELLA, DONNE HANNO DIRITTO A STESSI STIPENDI DEGLI UOMINI

(ANSA) - "Stabilisce anche la nostra Costituzione - all'art. 37 - che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, deve avere le stesse retribuzioni che spettano ai loro colleghi di genere maschile. Sappiamo che il cammino per giungere al rispetto di questo principio è tuttora da concludere ma va ricordata questa prescrizione e il conseguente dovere delle istituzioni di operare per renderla ovunque effettiva". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

MATTARELLA, AD ANIMARE IL LAVORO C'È 'LA PERSONA CHE LAVORA'

mattarella meme le bimbe di sergio mattarella 6

(ANSA) - "In questo cambiamento d'epoca, non dobbiamo smarrire la strada dei valori. Non deve mai sfuggire che ad animare il lavoro c'è "la persona che lavora". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

SERGIO MATTARELLA MEME mattarella meme le bimbe di sergio mattarella 5 SERGIO MATTARELLA IN ROSA BARBIE - MEME BY GRANDE FLAGELLO