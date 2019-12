4 dic 2019 15:50

MAURIZIO COSTANZO CHOC – “QUELLA DI BARBARA D’URSO È TELEVISIONE? NUTRO SEMPRE PIÙ DUBBI” - "NON BASTAVA SGARBI CHE DUELLAVA CONTRO VLADIMIR LUXURIA, ADESSO ABBIAMO ANCHE IL GIOVANE "IN CALORE" DESIDEROSO DI FARE L’AMORE CON CARMEN DI PIETRO" – CONTRO 'BARBARIE' ANCHE NANNI DELBECCHI ("IL FATTO"): "NON SERVONO QUOTE ROSA, SERVONO QUOTE DI COMPETENZA ALLA PEGGIOR TELEVISIONE ITALIANA DI SEMPRE"