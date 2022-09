MEGA RISSONE AL COMIZIO DI CATENO DE LUCA A FURCI SICULO, IN PROVINCIA DI MESSINA. IL SINDACO DEL PAESE SALE SUL PALCO E LO ACCUSA DI NON AVERE L’AUTORIZZAZIONE. CATENO, EX SINDACO DI MESSINA E CANDIDATO GOVERNATORE ALLE REGIONALI IN SICILIA, SBROCCA: “TRENTA GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI NON SERVE UNA CAZZO DI AUTORIZZAZIONE. STUDIA PRIMA DI DIRE CAZZATE. MI HAI ROTTO IL CAZZO. VAI DAI CARABINIERI E MI FAI CHIUDERE. VAFFANCULO, STRONZO, VAI FUORI DALLE PALLE! ECCO I LEGHISTI IN SALSA SICULA…” -

