MELONI PROVA A RICUCIRE LA VIA DELLA SETA MA PECHINO CHIEDE SPONDA SUI DAZI UE

Estratto dell’articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

Un’occasione per “chiarire alcune incomprensioni dopo l’uscita dalla Via della Seta” come scrive certa stampa di Partito, lasciarsela alle spalle e continuare ad avere una relazione solida, cercando nelle buone intese con Roma un modo per migliorare anche quelle con l’Europa, o una parte di essa. Così Pechino vede la visita della premier Giorgia Meloni, appena arrivata in Cina: la prima di un presidente del consiglio qui dal 2019, da quel Giuseppe Conte che nel grande progetto di Xi Jinping l’Italia fece entrare.

[…] la diplomazia italiana ha lavorato da tempo: toccò nel settembre di un anno fa al ministro degli Esteri Antonio Tajani venire a Pechino e rispolverare il partenariato strategico tra i due Paesi […] Fino al 31 luglio, negli incontri col premier Li Qiang e il leader Xi, Meloni avrà il compito di continuare questa opera di rilancio: cercando di mantenere legami economici anche dopo il ritiro dell’Italia dalla Belt and Road, provando a migliorare la bilancia commerciale molto sbilanciata verso Pechino, attirare investimenti e sostenere le aziende italiane presenti in Cina.

Una nuova fase la cerca anche Pechino. Per non perdere partner all’interno dell’Unione europea (il mini- tour di Xi a maggio in Europa serviva anche a questo), che resta fondamentale sul piano dei commerci; per ristabilire un sano sviluppo delle relazioni Cina-Europa. […] E poi perché Roma ha la presidenza del G7 e quindi può rappresentare nelle speranze cinesi - una voce importante per evitare un nuovo capitolo della guerra commerciale con l’Occidente […]

[…] La Cina vuole investire in Europa (in particolare sul fronte veicoli elettrici, come ha già fatto in alcuni Paesi Ue: spostare la produzione renderebbe in qualche misura inutili i dazi provvisori fino al 38% sulle auto made in China entrati in vigore a inizio luglio). Uno dei sei panel del Business Forum Italia-Cina sarà dedicato proprio al settore dell’automotive e dell’high tech. Da tempo il governo italiano sta portando avanti colloqui con case automobilistiche cinesi per far arrivare in Italia un nuovo produttore. […]