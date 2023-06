MELONI D'AFRICA – LA DUCETTA È VOLATA A TUNISI PER PROVARE A DISINNESCARE LA BOMBA MIGRATORIA CHE RISCHIA DI SCOPPIARE IN FACCIA ALL'ITALIA – INCONTRANDO IL PRESIDENTE KAIS SAIED E LA PREMIER NAJLA BOUDEN, HA ASSICURATO: “SIAMO PRONTI A FARE DI PIÙ ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELL'UE. SONO DISPOSTA A TORNARE QUI CON URSULA VON DER LEYEN” – IL NODO È SBLOCCARE IL FINANZIAMENTO DA 1,9 MILIARDI, CONGELATO DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, PER DARE UNO STRACCIO DI STABILITÀ AL PAESE – VIDEO

(ANSA) - "Noi abbiamo già contribuito e contribuiamo alla capacità di gestione delle frontiere in Tunisia, siamo pronti a fare di più anche con il coinvolgimento dell'Unione europea, sul quale stiamo lavorando. Ma l'approccio securitario non è sufficiente se poi non si fa un lavoro importante che riguardi anche investimenti, sviluppo, formazione, i flussi di migranti regolari e la possibilità di offrire alle persone condizioni di vita migliori".

Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione registrata dopo il bilaterale con il presidente tunisino Kais Saied.

(AGI) - "Anche al livello di Unione Europea, l'Italia si e' fatta portavoce di un approccio concreto per aumentare il sostegno alla Tunisia sia nel settore del contrasto alla tratta di esseri umani, all'immigrazione illegale, sia per il pacchetto di sostegno integrato, di finanziamenti e opportunita' importanti a cui lavora Bruxelles. E per questo sono molto grata alla Commissione Ue per il lavoro svolto. Per accelerare questo pacchetto ho dato la mia diponibilita' a tornare presto in Tunisia insieme con il presidente von der Leyen".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro a Tunisi con il Capo dello Stato, Kais Saied.

(ANSA) - "Abbiamo fatto fin qui un ottimo lavoro insieme alla Tunisia, gli sbarchi in Italia sono sensibilmente diminuiti a maggio rispetto a marzo e aprile. Chiaramente siamo di fronte alla stagione più difficile da questo punto di vista, non possiamo che essere preoccupati per i prossimi mesi e riteniamo che si debba intensificare il nostro lavoro comune rafforzando la collaborazione con le autorità tunisine nell'attività di prevenzione soprattutto nella regione di Sfax, dal cui parte la gran parte dei migranti irregolari".

