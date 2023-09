MELONI AMARI! - È FINITA LA LUNA DI MIELE TRA SORA GIORGIA E GLI ITALIANI: IL GRADIMENTO PER IL GOVERNO È PASSATO DAL 50% AL 35% IN UN SOLO ANNO - SECONDO IL SONDAGGIO SWG, È IN CALO ANCHE LA FIDUCIA ESPRESSA NEI CONFRONTI DELLA DUCETTA CHE PASSA DAL 43% AL 39% – GUARDANDO INVECE ALL'ULTIMA SETTIMANA, È IN AUMENTO FRATELLI D'ITALIA (+0,3%), MENTRE SCENDE IL PD SEMPRE PIU’ SPACCATO (-0,4%)

Il gradimento per il governo Meloni passa dal 50 al 35% in un anno. Lo dice un sondaggio Swg per La7. Per il sondaggio stato intervistato un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia. In calo anche la fiducia espressa nei confronti di Giorgia Meloni, che passa dal 43% al 39%.

Sondaggio Swg, capitolo partiti

In aumento invece Fratelli d’Italia (+0,3%) come partito. Questo emerge da un altro sondaggio settimanale realizzato sempre da Swg per Tg La7.

Sondaggio che questa volta coinvolge un campione di 1.200 soggetti residenti in Italia, realizzato tra il 6 e l’11 settembre 2023. In calo, -0,4%, invece il Pd. Aumenta dello 0,5% il Movimento 5 Stelle e dello 0,2% la Lega. Stabile Forza Italia e Verdi e Sinistra Italiana. In aumento, invece, dello 0,3% Azione.

