ULTIME DAL QATARGATE! NICCOLÒ FIGÀ-TALAMANCA, EX SEGRETARIO DELL’ONG "NO PEACE WITHOUT JUSTICE", È STATO SCARCERATO – L’UOMO ERA FINITO NELL’INCHIESTA PER IL GIRO DI MAZZETTE PROVENIENTI DAL QATAR PER INFLUENZARE LA POLITICA DEL PARLAMENTO EUROPEO. FIGÀ-TALAMANCA È TORNATO NELLA SUA CASA DI BRUXELLES – RESTANO IN CARCERE ANTONIO PANZERI, FRANCESCO GIORGI E LA SUA COMPAGNA, EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, EVA KAILI…