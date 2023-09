MELONI HA APPICCATO IL FUOCO IN EUROPA. E AL “DON ABBONDIO” GIORGETTI TOCCA SPEGNERE LE FIAMME – I FRONTI APERTI CON BRUXELLES SONO TROPPI, DAL MES A ITA, DAL PATTO DI STABILITÀ AL PNRR. E COSÌ SORA GIORGIA ORA È COSTRETTA A MANDARE AVANTI IL MINISTRO DELL'ECONOMIA A MEDIARE, ANCHE SUL CASO DEL “CAPRONE ESPIATORIO” GENTILONI. TANTO PIÙ VISTE LE PESSIME PREVISIONI SUL PIL ITALIANO – L’ESIGENZA DELLA PREMIER DI SOTTRARSI AL GIOCO DI SALVINI E AL SUO MURO CONTRO MURO CON L'UE

La notizia del taglio delle tempi sulla crescita raggiunge Giorgia Meloni sul volo di ritorno da Doha. Accanto alla premier, come sempre nella doppia trasferta in India e Qatar, c'è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il ragionamento che i due esponenti di governo fanno, dopo il durissimo scontro con l'Europa che ha animato anche il backdoor del G20, è l'esigenza di deporre la armi, non esagerare con gli attacchi. […]

Serve una correzione di rotta, dopo una settimana di assalto a Bruxelles che, sulla scia di Salvini, ha visto protagonisti altri ministri e lo stesso premier. «Era necessario alzare la voce», si sostiene a Palazzo Chigi, davanti ad alcuni dossier – in ultimo quello sull'accordo fra Ita e Lufthansa – che rimangono bloccati.

Ma adesso, in una situazione economica difficile, con le previsioni di aumento del Pil che rallentano vistosamente, e con i morsi dell'inflazione a farsi sentire sempre di più, con l'Ue bisogna necessariamente scendere a patti. E tocca farlo al “moderato” Giorgetti, l'unico peraltro a non aver messo nel mirino diffusione Gentiloni.

Il governo Meloni è “obbligato” a insistere con forza sulla richiesta di una revisione del patto di stabilità, di un aumento del deficit, per condurre in porto la manovra. «È una questione vitale», commenta un ministro.

Tenere accesi i fuochi anti-europeisti, in questo periodo, finisce solo per fare un favore a Matteo Salvini (che domenica a Pontida ospiterà Marine Le Pen, non esattamente un'amica delle istituzioni comunitarie) ma rischia di rendere un cattivo servizio al Paese. Allo stesso Salvini Meloni è pronta a ribadire un concetto già notificato a tutti gli alleati: occorre evitare di portare avanti, nella manovra, richieste di mero appello elettorale. Accantonare subito, ad esempio, qualsiasi velleità leghista di rilanciare una riforma delle pensioni imperniata su quota 41, seppure con assegno ridotto. Non ci sono soldi», fine della trattativa.

Ora, è vero che rivendicare in modo ruvido il peso dell'Italia, serve anche al delicato negoziato sulla presidenza della Bei, per la quale Meloni prova a sostenere l'ex ministro Daniele Franco. Ma adesso è il momento di inviare segnali distensivi. Anche su Gentiloni. Non a caso ieri la premier non ha controreplicato in alcun modo, neppure informalmente, al commissario, che ha fatto sapere che le polemiche innescate dal governo Meloni «danneggiano l'Italia».

Però ha apprezzato la volontà espressa da Gentiloni di continuare a collaborare su vari fronti, inclusa la trattativa per il via libera all'intesa su Ita. Spiega un altro esponente dell'esecutivo: «L'irritazione di questi giorni? Credo che Gentiloni potesse anche aspettarsela, visto che un uomo delle istituzioni come lui è andato a una festa dell'Unità a criticare il governo. Ma ora si guarda avanti». […]

