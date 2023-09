MELONI INTRAVAGLIATA – MARCOLINO E IL “DRAMMATICO APPANNAMENTO" DELLA SORA GIORGIA "DINANZI A QUALUNQUE DIFFICOLTÀ" - "UN TEMPO RISOLVEVA I PROBLEMI PIÙ COMPLESSI CON FRASI SECCHE. ORA A LAMPEDUSA, DI FRONTE AI CONTESTATORI, SE NE ESCE CON L’INSULSO “IO CI METTO LA FACCIA”, IL MANTRA PREFERITO DAI NOSTRI POLITICI, ANCHE SE NON VUOL DIRE NULLA (O FORSE PROPRIO PER QUESTO). È LA MIGLIORE ALTERNATIVA CHE..." - VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per il Fatto Quotidiano

giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 13

L'altro cruccio che ci turba i sonni è il drammatico appannamento della Meloni dinanzi a qualunque difficoltà. Un tempo risolveva i problemi più complessi con frasi secche, efficaci e comprensibili a tutti. Ora sbarca a Lampedusa e, appena vede un mini-corteo di contestatori, scende dall'auto blu e se ne esce con la seguente frase: “Io ci metto la faccia”.

Come il sarto de I promessi sposi, che nel suo quarto d'ora di celebrità quando il cardinal Borromeo entra in casa sua per salutare Lucia e ringraziarlo di averla ospitata, non riesce a dire altro che “Si figuri!”.

E – scrive Manzoni – “non solo rimase avvilito sul momento; ma sempre poi quella rimembranza importuna gli guastava la compiacenza del grand'onore ricevuto. E quante volte, tornandoci sopra... gli venivano in mente, quasi per dispetto, parole che tutte sarebbero state meglio di quell'insulso si figuri!”.

marco travaglio a otto e mezzo

Un politico lucido si pentirebbe subito, come il sarto, di quell'insulso ci metto la faccia: ai lampedusani, traditi dagli sbarchi raddoppiati sotto il governo anti-sbarchi del blocco navale e dei porti chiusi, non può fregar di meno se lei va in giro con la sua faccia o con quella di un altro. Ma temiamo che non se ne renda conto: il ci metto la faccia è il mantra preferito dai nostri politici, anche se non vuol dire nulla (o forse proprio per questo). È la migliore alternativa che conoscono la plastica facciale.

giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 2 giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 3 giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 1 marco travaglio giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 16 giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 6 giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 15 giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 14 giorgia meloni e ursula von der leyen bloccate dai manifestanti a lampedusa 17