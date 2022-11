MELONI ISOLATA IN EUROPA SI BUTTA SULL’ATLANTISMO SPINTO! – LA DUCETTA AL G20 DI BALI: “L’IPOTESI CHE IL MISSILE CADUTO IN POLONIA SIA DELL’ANTIAEREA UCRAINA NON CAMBIA LA SOSTANZA. LA RESPONSABILITÀ È TUTTA RUSSA” – “CON MACRON C’È STATO MODO PER APPROFONDIRE LE VICENDE CHE CI RIGUARDANO, MA NON ABBIAMO BISOGNO DI ARRIVARE A BALI PER PARLARE DI QUESTO, CI SIAMO CONCENTRATI SU ALTRO. HO PARLATO CON MICHEL, CHE RAPPRESENTA TUTTO IL CONSIGLIO EUROPEO…” – ORA DONNA GIORGIA INCONTRERÀ XI JINPING

giorgia meloni conferenza stampa g20 di bali

UCRAINA:MELONI, G20 NON POTEVA NON VEDERE AGGRESSIONE RUSSA

(ANSA) - C'era la questione complessa dell'aggressione della Russia all'Ucraina. Non si poteva fingere di non vedere quello che sta accadendo con l'aggressione russa".Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa al termine del G20

G20: MELONI, POTEVA ESSERE FALLIMENTO, È STATO UN SUCCESSO

(ANSA) - "La situazione era molto complessa, il G20 c'erano gli ingredienti perchè si traducesse in un fallimento ma è è stato un successo. La questione più complessa era la gestione dell'aggressione russa all'Ucraina". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20.

scholz biden meloni g20 bali

G20: MELONI, SUL GRANO UN SUCCESSO, BENE ANCHE OK RUSSIA

(ANSA) - Un "successo" è rappresentato dal "negoziato sul grano, un punto che io stessa ho sottolineato e che ha raccolto il sostegno di tutti i leader, Russia compresa" . Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G20.

ENERGIA: MELONI, CRISI CHE VIENE DA LONTANO

(ANSA) - La crisi energetica viene da lontano, non è figlia della guerra in Ucraina ma di scelte sbagliate a partire dall'inizio del millennio. Lo ha detto Giorgia Meloni nel corso di un incontro con la stampa al termine del G20.

G20: MELONI, GOVERNO SOLIDO, ITALIA PARTNER FONDAMENTALE

(ANSA) - "Confesso non sono riuscita a organizzare tutti i bilaterali chiesti con l'Italia, credo però che un elemento dirimente sia l'idea di un governo solido, stabile che dà una proiezione di lungo periodo e che rende più facile immaginare l'Italia come fondamentale per le relazioni". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G20.

giorgia meloni al g20 di bali. 1

MELONI,ITALIA CON PREMIER DONNA ORA È AVANGUARDIA SU PARITÀ

(ANSA) - "L'Italia è stata protagonista del G20 , intorno a noi c'è stata molta attenzione e curiosità, sicuramente anche dal fatto che l'Italia fosse l'unica nazione con un capo di governo donna, ce ne erano 4 su 41 partecipanti totali. Sul tema della parità il nostro paese era un fanalino di coda ora siamo all'avanguardia, ed è un è elemento che fa piacere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa.

G20:MELONI,COMBATTE NARRAZIONE OCCIDENTE VS RESTO DEL MONDO

giorgia meloni conferenza stampa g20 di bali 2

(ANSA) - "Questo summit è stato anche un'occasione per combattere la narrazione 'Occidente contro resto del mondo'. È la ragione per cui l'Italia si è molto concentrata sui confronti bilaterali con nazioni con le quali c'è minore capacità di incontrarsi". "Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20, sottolineando l'importanza degli incontri bilaterali "non solo con i Paesi del G7, più abituati a vedersi, ma sicuramente anche con altri attori molto importanti, Paesi emergenti e resto del mondo".

charles michel giorgia meloni g20 bali

MELONI,INCONTRATO PREMIER AUSTRALIANO, RAFFORZARE COLLABORAZIONE

(ANSA) - "Abbiamo parlato con il primo ministro australiano di origini italiane che è molto orgoglioso delle sue origini, si può lavorare nella crescita di un rapporto in un economia dinamica e complementare alla nostra. Si può rafforzare una collaborazione, abbiamo parlato di guerra in Ucraina e Indopacifico che impatta sulla nostra sicurezza e prosperità. Io credo che nessun continente debba essere isolato dal resto del mondo".Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa al termine del G20.

giorgia meloni al g20 di bali 1

G20:MELONI,CON BIDEN CI SIAMO PROMESSI DI RIVEDERCI PRESTO

(ANSA) - "C'è stato ieri un lungo e molto cordiale colloquio con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ci siamo ripromessi di rivederci molto presto". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20.

MELONI, MISSILE IN POLONIA? COMUNQUE RESPONSABILITÀ RUSSA

(ANSA) - "Questa mattina brusco risveglio con notizie che arrivavano dalla Polonia, abbbbiamo chiesto informazioni, ci siamo riuniti e consultati con gli alleati. L'ipotesi che sulla Polonia sia caduto un missile dell'antiaerea ucraina non cambia la sostanza, la responsabilità di quello che è accaduto per quanto ci riguarda è tutta russa. E con gli alleati abbiamo condannato gli attacchi missilistici di Mosca". Lo ha affermato Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa tenuta al termione del G20

giorgia meloni g20 bali

GAS: MELONI, USA APERTI A SOLUZIONE CON UE SUI PREZZI

(ANSA) - "Rimane aperta la questione dei prezzi ma abbiamo trovato un'amministrazione aperta a ragionare con l'Ue per trovare soluzione per calmierare i prezzi, atteso che i fornitori di Gnl sono aziende private". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20, parlando del bilaterale con il presidente Usa, Joe Biden.

giorgia meloni joe biden g20 6

MELONI,DA BIDEN DISPONIBILITÀ A AUMENTARE FORNITURE DI GAS

(ANSA) - Con il presidente degli Usa Joe Biden ha "abbiamo parlato di energia, gli Usa garantiscono la loro disponibilità a aumentare le forniture di gas". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20.

G20: MELONI, CANADA ALLEATO AFFIDABILE E LEALE

(ANSA) - "Abbiamo incontrato Trudeau, ma con il Canada siamo legati da una lunga storia di amicizia. Il ruolo del Canada è molto positivo in ambito Nato perchè ha sempre garantito il sostegno senza aver avuto mai minacce dirette sul suo territorio. E' un alleato affidabile e leale. Ci sono prospettive allettanti sul tema di energia e rinnovabili". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa a Bali.

giorgia meloni joe biden g20 3

MELONI,DIALOGO ITALIA-TURCHIA SU ENERGIA E MIGRANTI È IMPORTANTE

(ANSA) - Tra gli obiettivi da centrare e che sono stati oggetto del lavoro dell'Italia al G20 "c'è il rafforzamento del ruolo nel merditerraneo", che è quanto accaduto durante la Cop27. "Fa parte di questa proiezione l'incontro con Erdogan: Italia e Turchia, storicamente principali attori nel mediterraneo, è improtante che si parlino di crisi energetica e migratoria". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G20.

MELONI, INCONTRO CON MACRON? AL G20 CONCENTRATI SU ALTRO

ursula von de leyen giorgia meloni fumio kishida pedro sanchez g20 bali

(ANSA) - " Con Macron non ci è stato modo per approfondire le vicende che ci riguardano, ma non abbiamo bisogno di arrivare a Bali per parlare di questo, ci siamo concentrati su altro". Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G20, a chi le chiede se abbia avuto un confronto a due con Macron sul dossier migranti, sottolineando che anche altri leader europei non hanno avuto incontri bilaterali tra di loro.

COVID:MELONI,GEMMATO?NON SONO A BALI PER PARLARE DI LUI

(ANSA) - " Lei mi perdonerà se mi sono occupata di altro non ho parlato con Gemmato del quale conosco bene la posizione sui vaccini, è anche vaccinato, quando torno in Italia me ne occuperò ma non sono arrivata a Bali per parlare di Gemmato". Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa a Bal a chi gli chiede un commento alle parole del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sul Covid e i vaccini.

giorgia meloni al g20 di bali

MIGRANTI:MELONI,CON MICHEL DETTO CHE TEMA VA PRESO IN MANO IN UE

(ANSA) -"Ho parlato con Michel, che rappresenta tutto il Consiglio europeo, mentre prendevamo un caffè, in uno di questi incontri che si fanno a latere. Abbiamo parlato del fatto che c'è la necessita di riprendere in mano la questione e parlarne nella sede propria, che è quella dell'Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20, riferendosi al tema della gestione dei flussi di migranti.

MELONI, MEMORANDUM CON CINA? NE PARLEREMO NEI PROSSIMI GIORNI

(ANSA) - "Il Memorandum con la Cina? Su questo preferisco non rispondere in questa sede perché non sarebbe molto cortese nei confronti del mio interlocutore che arriva dopo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando la stampa a Bali, al termine del G20, prima di partecipare al bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, che è stato posticipato. "Mi dispiace, io lo avevo organizzato prima - ha aggiunto Meloni -. Però ne parleremo nei prossimi giorni, anche sulla base di quello che ci diciamo".

