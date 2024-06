MELONI MELODRAMMA - GIORGIA NON RISPONDE AL PREMIER GRECO, MITSOTAKIS, E “POLITICO.EU” SI DIVERTE A SPERNACCHIARE LA DUCETTA FOTTUTA IMMAGINANDO LA TELEFONATA TRA I DUE: “DAI, GIORGIA, CONOSCI IL GIOCO, ABBIAMO DOVUTO ACCONTENTARE LE SINISTRE. AIUTATECI IN PARLAMENTO E VOTEREMO INSIEME LA LEGGE SUL RESPINGIMENTO DEI MIGRANTI” – “L’ITALIA È SULLA BUONA STRADA PER AVERE UN DEBITO PUBBLICO PIÙ ALTO DEL NOSTRO. SAPETE CHE AVETE BISOGNO DEL RECOVERY FUND. COSA VUOI? UN VICEPRESIDENTE ESECUTIVO?” – “ASPETTA, I MIEI TACCHI ALTI MI STANNO UCCIDENDO. METTO GIÙ IL TELEFONO MENTRE LI TOLGO...”. CLICK!

Se passi anni a strepitare contro gli euro-poteri, quelli prima o poi ti renderanno la pariglia. È quello di cui si sta rendendo conto Giorgia Meloni in questi giorni: tenuta fuori dai negoziati per i cosiddetti “top jobs”, la Ducetta, che ha notoriamente un carattere poco incline al compromesso, finisce spernacchiata pura da “Politico.eu”, la bibbia dei “poteri forti” dell’UE.

Nella influentissima newsletter “Brussels Playbook”, Politico fa parlare un funzionario, anonimo, che “rivela” come la premier italiana sia rimasta “seccata” per non essere stata inclusa nelle discussioni. Come conferma anche Marco Bresolin, in un articolo su “La Stampa”, “dire che Giorgia Meloni sia fortemente irritata da quanto è avvenuto significa non cogliere la profondità della rabbia personale e politica che i suoi collaboratori stanno facendo trapelare in queste ore. Tutto adesso è possibile”.

Il dettaglio, affatto secondario, è che la Ducetta si è messa in testa di poter trattare gli altri capi di Governo come tratta Tajani e Salvini: mettendo il muso, “ghostandoli”. È quello che starebbe facendo con il premier greco Kyriakos Mitsotakis, peraltro uno degli esponenti più a destra del Ppe, e quindi non ostile alla premier. Ebbene, Mitsotakis starebbe provando a chiamare da ore Giorgia Meloni, ma lei fa la preziosa e si nega al telefono.

Mitsotakis, uno dei negoziatori del Ppe, è il povero cristo incaricato di informare la furiosa Meloni dell'intesa, e ribadirle che la sua parola non avrebbe contato nulla al tavolo dei leader.

Ebbene, “Politico” si è immaginato il "Meloni melodrama"m la telefonata, mai avvenuta, tra la Regina della Garbatella e il rigido politico greco. Il risultato è questo.

Kyriakos Mitsotakis: Pronto, Giorgia?

Giorgia Meloni: Ciao, Kyriakos!

KM: Ti sto disturbando?

GM: No, avevo il sospetto che mi avresti chiamato. Stavo rivedendo alcune note tecniche della riunione del G7 che abbiamo ospitato qualche settimana fa. Peccato che la Grecia abbia un'economia così piccola, Kyriakos. Se fossi riuscito a venire, forse avremmo potuto risolvere alcune discussioni sui top jobs a margine.

KM: È innegabile che l'Italia abbia la terza economia dell'eurozona. Ecco perché vi sto chiamando. Siete importanti, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Voglio dire, tecnicamente non potete bloccare questa cosa, ma vogliamo il sostegno dell'Italia, per presentare al mondo un fronte europeo unito.

GM: Non mi tratti con sufficienza, signor Harvard Business School. Crede che io sia arrivata dove sono cedendo alle intimidazioni e alla condiscendenza? Ha mai incontrato un post-fascista italiano? Basta! L'Italia non è solo la terza economia dell'UE - il mio gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei è attualmente il terzo in Parlamento. Sapete che avrei dovuto essere a quel tavolo - soprattutto se volete che Fratelli d'Italia voti per la von der Leyen.

KM: Non abbiamo certo dimenticato la tua storia politica, Giorgia. [si schiarisce la voce]. Ma, ok, non era questo il punto che volevo sottolineare... Dai, Giorgia, conosci il gioco. Il PPE ha dovuto accontentare le sinistre in Consiglio. Sono tutti usciti allo scoperto dichiarando pubblicamante di non voler lavorare con te. E poi, senti, nemmeno tu vuoi essere responsabile delle cose che abbiamo promesso loro. Per favore, superate i prossimi giorni, aiutateci il 18 luglio in Parlamento e poi potremo votare insieme la “dolce” legislazione sul respingimento dei migranti.

GM: Ma sentiti. Questa gente una volta ci chiamava PIGS... Ora, solo perché il debito della Grecia è sotto controllo, vi comportate come se foste uno di loro.

KM: Sì, ci guardavano dall'alto in basso, e guardate com'è oggi. Siamo io e i polacchi a decidere del destino di una “Merkelite” - chi poteva immaginarlo? E, non per niente, l'Italia è sulla buona strada per avere un debito pubblico più alto della Grecia nei prossimi tre anni. Mi dispiace dirlo, ma sapete che avete bisogno che i soldi del Recovery Fund continuino a fluire...

GM: E allora? Ho trasformato von der Leyen in uno zerbino - ha persino ritardato il rapporto che avrebbe criticato il mio operato sulla libertà di stampa. Ammettiamolo, avete bisogno di me. Ho usato la mia influenza su Viktor Orbán per tenerlo sulla strada del sostegno all'Ucraina. E se cominciassi a sostenerlo, ampliando persino la gamma di questioni che si incastrano nel Consiglio?

KM: Ma Giorgia, è proprio questo il punto, ti ricordi come ci si sentiva bene a crogiolarsi nel caldo splendore del mainstream europeo? Tutti pensavano che sarebbe stato il caos dopo le dimissioni di Mario Draghi. Vi hanno sottovalutato e voi avete dimostrato che si sbagliavano. Potete farlo di nuovo.

GM: Ci risiamo con il bigottismo. Quando Trump vincerà, mi pregherete tutti di occuparmi di Washington.

KM: Bene, bene, cosa vuoi? Un vicepresidente esecutivo?

GM: Psh! Questo è il minimo che puoi fare. Avrò bisogno di molto di più per chiedere ai miei deputati a sostenerla.

KM: Allora dimmi.

GM: Aspetta, i miei tacchi alti mi stanno uccidendo. Metto giù il telefono mentre li tolgo...

KM: Naturalmente ...

GM: [Fruscio... click!]

KM: Giorgia? Giorgia??

