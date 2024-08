21 ago 2024 16:24

LA MELONI NON HA IMPARATO LA LEZIONE: IN EUROPA CONTINUA A TENERE IL PIEDE IN DUE STAFFE E RISCHIA UN’ALTRA DISFATTA – FORZA ITALIA È NERVOSA PERCHÉ LA DUCETTA NON HA ANCORA FORMALIZZATO LA CANDIDATURA DI FITTO COME COMMISSARIO UE, NONOSTANTE IL VIA LIBERA DI TAJANI E SALVINI. E LA SCADENZA È IL 30 AGOSTO – IO SO’ GIORGIA È CONVINTA DI POTER TRATTARE FINO ALL’ULTIMO PER OTTENERE DELEGHE ECONOMICHE DI PESO. MA, COME DAGO-DIXIT, URSULA FINORA HA RISPOSTO PICCHE – RICORDA LA TATTICA UTILIZZATA DOPO LE EUROPEE, QUANDO PER L’UNDERDOG DELLA GARBATELLA È FINITA MALISSIMO – L’IPOTESI DI UN MINISTRO TECNICO “DEL CALIBRO DI CINGOLANI”