FABIANA DADONE REPLICA AL “GIORNALE”: “NON HO MAI CHIESTO NULLA, NON MI È MAI STATO PROMESSO NULLA, NON C'È STATA ‘TRATTATIVA COI VERTICI M5S’, NON SONO ‘IN GUERRA’ CON NESSUNO PER LESINARE UN LAVORO NELLO STAFF PARLAMENTARE. SONO IN CAUSA CON DIVERSI GIORNALI PER DIFFAMAZIONI BEN PIÙ GRAVI E NON INTENDO ARRETRARE DI UN MILLIMETRO. HO LAVORATO DURAMENTE PER USCIRE DALLA POLITICA CON ONORE E NON MI FARÒ INFANGARE DA NESSUNO MAI PIÙ"