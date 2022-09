7 set 2022 13:48

MELONI D’OLTRETEVERE – IN VATICANO NON SONO PREOCCUPATI DA UN’EVENTUALE VITTORIA A VALANGA DELLA “DUCETTA”: IL RAGIONAMENTO CHE SI FA NELLE STANZE DELLE ALTE GERARCHIE ECCLESIASTICHÈ È “ALMENO NON È SALVINI” – LEI NON OSTENTA LA SUA FEDE, ECCEZION FATTA PER “IO SONO CRISTIANA”, A DIFFERENZA DEL “CAPITONE” CHE SI FA FOTOGRAFARE CIRCONDATO DA ICONE POSTICCE DELLA MADONNA – I RAPPORTI LI TIENE GUIDO CROSETTO – QUELLA VOLTA CHE IL PAPA S’INFORMÒ SE SALVINI FOSSE A SAN PIETRO PER EVITARLO