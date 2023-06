MATTEONZO MISCHIA LE CARTE SUL MEGA SPRECO DELL’“AIR FORCE RENZI” – IL “CORRIERE” SVELA CHE L'AIRBUS VOLUTO NEL 2016 DALL'ALLORA PREMIER, PER UNA SPESA PUBBLICA DI 168 MILIONI IN 8 ANNI DI LEASING, È ORA ABBANDONATO A FIUMICINO. PER TUTTA RISPOSTA, “IL RIFORMISTA” BY RENZI ACCUSA IL M5S DI AVER INTERROTTO IL CONTRATTO DURANTE IL CONTE-1, LASCIANDO “IL GIOIELLINO” A TERRA IN NOME DEL POPULISMO – MA I NUMERI DICONO CHE LO STATO PAGAVA A ETHIAD PER QUELL'AEREO 26 VOLTE IL PREZZO MEDIO PER UN MODELLO SIMILE – TORNA IL TEMA DEI RAPPORTI DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD CON GLI EMIRATI ARABI…