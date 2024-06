29 giu 2024 11:50

MELONI, TAJANI, SALVINI: ALLEATI LACERO-CONFUSI – MENTRE LA SORA GIORGIA VIENE ISOLATA IN EUROPA, SPEDITA ALL’OPPOSIZIONE DA MACRON E SCHOLZ, SALVINI ESONDA DENUNCIANDO IL “COLPO DI STATO” DEGLI EUROPOTERI – E QUEL MERLUZZONE DI TAJANI, CHE E’ NEL PPE E SOSTENEVA URSULA, E’ COSTRETTO A PRENDERE LE DISTANZE DAL LEGHISTA: “COLPO DI STATO? NON È IL MIO LINGUAGGIO” - TAJANI RICONOSCE A MELONI DI AVER “TENUTO CONTO DELLA POSIZIONE DI FORZA ITALIA CON L’ASTENSIONE SU VON DER LEYEN” - UNA MOSSA CHE IN REALTÀ LA DUCETTA SPERA DI USARE PER NEGOZIARE UNA VICEPRESIDENZA DI PESO PER L’ITALIA…