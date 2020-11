POTREBBE ESSERE AGOSTINO MIOZZO IL NUOVO COMMISSARIO ALLA SANITÀ IN CALABRIA - DAL 2002 ALLA PROTEZIONE CIVILE, E’ IL COORDINATORE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - PER EVITARE CHE IL CENONE E IL PRANZO DI NATALE SI TRASFORMINO IN "COVID PARTY", IL GOVERNO VUOLE FISSARE A IL NUMERO MASSIMO DI COMMENSALI A 6 PIÙ 2, DOVE PER 2 SI INTENDE LA COPPIA DI CONVIVENTI CHE IMBANDISCE LA TAVOLATA PER GLI OSPITI. PIÙ SONO I CONVIVENTI (SE CI SONO FIGLI, PER ESEMPIO), MENO SONO GLI OSPITI…