13 dic 2024 18:26

I MELONIANI PENSANO A FESTEGGIARE E SI DIMENTICANO DI VOTARE – È SCATTATO L’ALLARME NELLE CHAT DEI PARLAMENTARI DI FRATELLI D'ITALIA: IN QUESTI GIORNI, IN CUI È IN CORSO ATREJU AL CIRCO MASSIMO, IN MOLTI DISERTANO L'AULA E IL CENTRODESTRA RISCHIA DI ANDARE SOTTO NELLE VOTAZIONI – LA MAGGIORANZA HA RISCHIATO IL PASTICCIO MERCOLEDÌ SERA, SUL DECRETO UNIVERSITÀ – CARTOLINE DA ATREJU: I “WATUSSI” DI EDORADO VIANELLO, IL BALLO DI DONZELLI, L’AUTONOMIA SPIEGATA DA CALDEROLI CON LA PORCHETTA... – VIDEO