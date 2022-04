14 apr 2022 18:23

MEMENTO MORISI! - LO SPIN DOCTOR DI SALVINI È TORNATO IN PISTA: DOPO MESI DALLA FINE DELL’INCHIESTA SUI FESTINI CON GLI ESCORT RUMENI, ARRIVANO LE PRIME CONFERME SEMI UFFICIALI. GIÀ QUALCHE MESE FA LUCA ERA TORNATO A FAR SENTIRE LA PRESENZA SULLA CHAT DEI PARLAMENTARI DELLA LEGA, POI LE PRIME TELEFONATE E COMPARSATE. E ORA, VISTO IL TRACOLLO DI GRADIMENTO DEL “CAPITONE”, È STATO RICHIAMATO PER RIMETTERE IN MOTO LA “BESTIA"