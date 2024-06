E MENO MALE CHE DOPO LE EUROPEE SALVINI SI SAREBBE DOVUTO PLACARE – IL “CAPITONE” È TORNATO IN MODALITÀ “SFASCIATORE”: ALLA VIGILIA DEL G7 IN PUGLIA, DOVE GIORGIA MELONI DOVRÀ ACCOGLIERE UN INCAZZATISSIMO EMMANUEL MACRON, LUI CHE FA? VOLA A BRUXELLES PER INCONTRARE MARINE LE PEN E CHIEDERE UN “PATTO PER UNIRE LE DESTRE” – LA DUCETTA È IMPEGNATA IN UNA DIFFICILE TRATTATIVA IN EUROPA SUL NOME DI URSULA: DEVE MOSTRARSI CONCAVA E CONVESSA PER SUPERARE I VETI DI POPOLARI E SOCIALISTI...

1. SALVINI E LE PEN A BRUXELLES, FONTI LEGA: PATTO PER UNIRE TUTTE LE FORZE DI CENTRODESTRA

Unità del centrodestra, nessuna apertura “a sinistre ed eco-fanatici”, determinazione a “cambiare questa Europa”. È quanto hanno condiviso Matteo Salvini e Marine Le Pen durante il loro colloquio, a Bruxelles, antipasto dell'incontro con tutti i leader che compongono Identità e Democrazia.

Secondo Salvini, "i cittadini europei si sono espressi con grande chiarezza. Solo Macron e Von der Leyen non se ne sono accorti". […] Il tavolo è stato poi allargato a tutti i leader del gruppo […]: […] Geert Wilders, Tomio Okamura, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Tom Van Grieken, Morten Messerschmidt, André Ventura.

2. GLI SCHERZI DI SALVINI A MELONI: INCONTRA LE PEN ALLA VIGILIA DELL'ARRIVO DI MACRON AL G7

Fedez gli fa gli scherzi telefonici? E lui, Matteo Salvini, ne tira uno a Giorgia Meloni. Alla vigilia del G7 in Puglia, e dell’arrivo fra gli altri di Emmanuel Macron, il leader della Lega abbraccia a Bruxelles Marine Le Pen, madame 30 per cento reduce dal freschissimo accordo con i Repubblicani. Sembra ieri quando i due pranzavano a Pontida – birra e salamelle – mentre la premier era a Lampedusa con Ursula von der Leyen. La storia si ripete. Scherzetto.

Il faccia a faccia […] avrà una scenografia molto di attualità. […] Bruxelles. Per la grande riunione dei partiti iscritti al gruppo di estrema destra Identità e democrazia, uscito dalle urne con 58 europarlamentari. Oggi Salvini porta in dote il suo gruzzoletto: 8 eletti, contro i 30 ottenuti dal Rassemblement National.

[…] il vicepremier ha presentato l’appuntamento come un momento per “gettare le fondamenta per un’ampia alleanza di centrodestra senza socialisti ed eco-estremisti”. Intanto a Borgo Egnazia, quasi in contemporanea, Meloni sarà alle prese con i grandi invitati che le faranno visita in vista del G7 che scatterà il giorno dopo giovedì.

Il summit sarà anche l’occasione per la leader di Fratelli d’Italia e presidente dei Conservatori europei per iniziare a parlare del futuro della nuova Commissione Ue: non sono esclusi, anzi, bilaterali di Meloni con Macron e Scholz, grandi sconfitti alle urne, ma sempre i massimi rappresentanti di Francia e Germania. Von der Leyen, presente in Puglia, sarà con molta probabilità la convitata di pietra di ragionamenti e analisi politiche.

Ecco, è in questo scenario che Salvini si gioca il suo mini contro G7. E soprattutto sembra riaffermare la vicinanza con Le Pen che nell’ultimo periodo […] aveva inviato segnali tutt’altro che ostili a Meloni […]. Salvini […] spinge per unire Id ed Ecr. […] E se Meloni nelle dichiarazioni ufficiali dopo il voto ha evitato con cura di entrare nei risultati deludenti di socialisti in Germania e liberali in Francia ecco Salvini: “Bye bye Macron”, dice quasi che fosse uno scherzo di Fedez, pronto dopo lo sberleffo a riattaccare la cornetta. […] In questo gioco di specchi riaffiorano i sospetti e i dispetti fra la leader di FdI e quello della Lega che si trovano in evidenti posizioni di forza sbilanciate.

