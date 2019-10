CONI GELATO – SUL CASO DELLA NOMINA DEL CEO DI MILANO-CORTINA 2026, SALA SI SMARCA DA MALAGÒ PER IL COMPENSO ALLA SOCIETA’ DI RECLUTATORI DEL SUPERMANAGER OLIMPICO – E SU DOMENICALI.. - L'IRRITAZIONE DEL PIDDINO SALA, DOPO LE POLEMICHE DI GIORGETTI (LEGA) E SPADAFORA (M5S), RISCHIA DI LASCIARE MALAGÒ ISOLATO - MA COME DAGO-RIVELATO IN POLE COME CEO DI MILANO-CORTINA RESTA NOVARI