MENTRE IL PAESE BRUCIA A CAUSA DELLE RIVOLTE, A DACCA TRA I MANIFESTANTI SPUNTA "CAPITAN BANGLADESH", LA BRUTTA COPIA DI "CAPITAN AMERICA" AL CURRY - DOPO LE DIMISSIONI DELLA PREMIER SHEIKH HASINA, IL PREMIO NOBEL PER LA PACE MUHAMMAD YUNUS HA ACCETTATO DI GUIDARE IL GOVERNO PROVVISORIO: È ATTERRATO ALL'AEROPORTO DELLA CAPITALE E...

CAPITAN BANGLADESH

(ANSA) - Il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus è arrivato in Bangladesh, è atterrato all'aeroporto di Dacca. Ora andrà al giuramento per assumere la guida di un governo provvisorio, ha dichiarato un giornalista dell'Afp. Yunus è atterrato a Dacca con un volo proveniente da Parigi via Dubai poco dopo le 14:00 (le 10:00 in Italia).

scontri e proteste in bangladesh 8 MUHAMMAD YUNUS scontri e proteste in bangladesh 11 scontri e proteste in bangladesh 10 scontri e proteste in bangladesh 12 scontri e proteste in bangladesh 13 scontri e proteste in bangladesh 7 scontri e proteste in bangladesh 6 scontri e proteste in bangladesh 3 scontri e proteste in bangladesh 1 sheikh hasina 1