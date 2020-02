MENTRE IL PAESE È NEL PANICO PER IL CORONAVIRUS, LA CAMERA HA APPROVATO LA FIDUCIA POSTA DAL GOVERNO SUL DECRETO INTERCETTAZIONI - 304 VOTI FAVOREVOLI, 226 CONTRARI E UN ASTENUTO. DOPO MARIA TERESA BALDINI ANCHE MATTEO DELL’OSSO (FORZA ITALIA) INDOSSA LA MASCHERINA: “LO FACCIO PER DIFENDERE GLI ALTRI” – CONTROLLI ALL'INGRESSO DEL SENATO: SCANNER TERMICO E DISINFEZIONE DELLE MANI... – VIDEO

Intercettazioni, ok Camera a fiducia con 304 sì e 226 no

(LaPresse) - L'aula della Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo sul decreto Intercettazioni con 304 voti favorevoli, 226 contrari e un astenuto. L'esame degli ordini del giorno e il voto finale sono previsti per la giornata di giovedì. Domani l'assemblea di Montecitorio sarà impegnata sul decreto Coronavirus.

Coronavirus: controllo della febbre e gel per chi arriva in Senato

Controllo della temperatura e disinfezione delle mani con un gel: sono le procedure previste da questa mattina per entrare in Senato. Da oggi ad attendere senatori, personale e giornalisti che hanno accesso a palazzo Madama c'è un'operatore che, munito di camice e mascherina, effettua i controlli con un scanner termico. I controlli vengono effettuati all'accesso principale su Corso Rinascimento e ai due accessi laterali, gli unici da cui sarà possibile accedere in Senato. Al momento non ci sono file eccessive anche se la misurazione della temperatura richiede qualche minuto per essere completata.



I nuovi "protocolli " per accedere a palazzo Madama sono stati decisi ieri dai senatori e prevedono, tra l'altro, anche l'interruzione delle visite scolastiche. Intanto alla Camera dei deputati gli onorevoli Matteo Dall'Osso (ex M5s ora Fi) e Maria Teresa Baldini (Fdi) hanno partecipato in Aula di Montecitorio con la mascherina all'esame del disegno di legge di conversione del decreto sulle modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni.

Coronavirus, i deputati con la mascherina ora sono due. Il forzista Dall'Osso: "Difendo gli altri"

Un altro deputato con la mascherina alla Camera dei deputati. Il deputato forzista, Matteo Dall’Osso, ha deciso di seguire l’esempio della collega di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Baldini, e ha indossato la mascherina. L’ex onorevole del M5s, infatti, gira per il Transatlantico di Montecitorio con la sua protezione e a chi gli chiede il motivo, risponde senza problemi: "Lo faccio per difendere gli altri".

I due parlamentari, Baldini e Dall'Osso, hanno poi parlato qualche minuto uno accanto all'altro anche nell'Aula di Montecitorio. Anche la Camera, intanto, si appresta ad adottare "misure analoghe anche se non identiche" a quelle del Senato in materia di prevenzione rispetto all’emergenza coronavirus. È quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Per i deputati in quarantena perché residenti nelle zone dei focolai nel Nord d'Italia, viene spiegato, saranno considerati in missione.

