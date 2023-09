29 set 2023 18:23

I MERCATI STANNO “APPARECCHIANDO” UN GOVERNO TECNICO PER L’ITALIA, A COLPI DI SPREAD? - FOLLI: “IL 2023 NON È IL 2011. UNA PRESSIONE EUROPEA PER CAMBIARE GLI EQUILIBRI A ROMA SEMBRA IRREALISTICA A POCHI MESI DALLE ELEZIONI. A MENO CHE IL CENTRODESTRA NON SCELGA ESSO STESSO LA STRADA DELLA DESTABILIZZAZIONE. LE ATTIVITÀ DELLA LEGA A SOSTEGNO DELL'ESTREMA DESTRA IN FRANCIA E IN GERMANIA POSSONO RESTARE UN FATTO FOLKLORISTICO OPPURE TRASFORMARSI IN UN PERICOLO PER L'UNIONE. IN TAL CASO IL QUADRO CAMBIEREBBE…”