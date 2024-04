SUL MES L’EUROPA CONTINUA A MANDARE “PIZZINI”: E LA MELONI CHE FA? – DALL’UE NON HANNO PERSO LA SPERANZA NELLA RATIFICA ITALIANA DELLA RIFORMA DEL FONDO SALVA STATI: “NON CI ARRENDIAMO. SAREBBE IL BENVENUTO UN CAMBIO DELLA VOLONTÀ POLITICA IN ITALIA, E SE FOSSIMO IN GRADO DI CONVINCERE I NOSTRI AMICI ITALIANI” – LA BORDATA DI DOMBROVSKIS SUL PNRR: “DIVERSI STATI MEMBRI DOVRANNO RECUPERARE I RITARDI…”

DECIMA MES - MEME BY EMILIANO CARLI

FONTI UE, SULL'OK AL MES DALL'ITALIA NON CI ARRENDIAMO

(ANSA) - Sull'approvazione della riforma del Mes in Italia "non ci arrendiamo". In generale a un certo punto "se ti accorgi di fallire nei tuoi sforzi, devi considerare di provare qualcos'altro, ma non ci siamo ancora arrivati".

Ma "assolutamente sarebbe il benvenuto se la volontà politica in Italia cambiasse" e "se fossimo in grado di convincere i nostri amici italiani" lo faremmo. "Quindi non ci arrendiamo". Lo ha detto un funzionario europeo in vista della riunione giovedì dell'Eurogruppo. "Se quest'estate ci fosse l'opportunità di cercare ancora una soluzione positiva al problema, sarebbe di gran lunga l'opzione migliore per tutti".

DOMBROVSKIS, 'ALCUNI PAESI IN RITARDO, LIMITE PNRR È 2026'

VALDIS DOMBROVSKIS - PAOLO GENTILONI

(ANSA) - "Diversi Stati membri dovranno recuperare i ritardi" sull'attuazione dei Pnrr "nel corso del 2024, mentre ci avviciniamo al 2026: la data limite per lo strumento". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, "Mentre il tempo passa, dobbiamo andare avanti con l'attuazione per garantire che tutte le riforme e gli investimenti siano adeguatamente attuati entro la data limite", ha ribadito Dombrovskis.

VALDIS DOMBROVSKIS ALLA TSINGHUA UNIVERSITY DI PECHINO GIORGIA MELONI - VIGNETTA DI MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO MES KETA - MEME BY EMILIANO CARLI