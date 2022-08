IL MESSAGGIO DELLA MELONI A BERLUSCONI E SALVINI: ANDATECI PIANO CON LE PROMESSE IMPOSSIBILI – LA "DUCETTA", INTERVISTATA DA “REUTERS”, RASSICURA I MERCATI E DICE CHIARAMENTE CHE IL GOVERNO DI CENTRODESTRA RISPETTERÀ I PARAMETRI DI BILANCIO: “NESSUNA PERSONA RESPONSABILE IMMAGINA DI MANDARE IN ARIA I CONTI DEL PAESE. IL PROGRAMMA DIPENDE DAI SALDI DI BILANCIO CHE AVREMO A DISPOSIZIONE” – “VOGLIAMO UNA POSTURA DIVERSA MA NON VOGLIAMO MANDARE A GAMBE PER ARIA L’EUROPA O USCIRE DALL’UE” – I PROGETTI SULLA RETE UNICA E ITA E L’IPOTESI PANETTA: “È UNA PERSONA DI ALTISSIMO LIVELLO”

Angelo Amante, Giselda Vagnoni e Crispian Balmer per Reuters

GIORGIA MELONI.

Gli ambiziosi piani di spesa del centrodestra saranno subordinati alla sostenibilità finanziaria e rispetteranno le regole di bilancio dell'Unione Europea, ha detto Giorgia Meloni in un'intervista a Reuters in vista delle elezioni di settembre.

La leader di Fratelli d'Italia, in vetta a tutti i sondaggi, è la favorita per succedere a Mario Draghi a Palazzo Chigi. La sua priorità è concentrarsi sugli investimenti per rilanciare la crescita economica dell'Italia, cronicamente debole, ma con responsabilità.

"Sono molto prudente... nessuna persona responsabile ... prima di avere il quadro delle risorse che può spendere si mette a immaginare di mandare in aria i conti del paese", ha detto a Reuters in un'intervista nel suo ufficio a Montecitorio.

Fratelli d'Italia è stato il principale partito di opposizione al governo di Mario Draghi e i sondaggi indicano che il centrodestra, che comprende la Lega e Forza Italia, va verso la vittoria. Gli investitori consideravano l'ex numero uno della Banca centrale europea come un garante e le sue dimissioni hanno alimentato incertezza.

SILVIO BERLUSCONI MATTEO SALVINI

I dati di S&P Global Market Intelligence mostrano che il valore delle obbligazioni governative italiane prese in prestito, un'operazione che gli investitori solitamente effettuano per scommettere su un calo dei prezzi, ha raggiunto questo mese il livello più alto dal gennaio 2008.

Il programma del centrodestra promette forti tagli alle tasse, pensionamenti anticipati e condoni per risolvere le controversie fiscali in corso, che sembrano difficili da attuare in un Paese il cui debito pubblico è stimato al 147% del PIL quest'anno.

"Nel programma abbiamo messo nero su bianco alcune cose che naturalmente dipendono dai saldi di bilancio che avremo a disposizione, perché la prima norma che ci troveremmo a fare sarebbe la legge di bilancio e chiaramente intendiamo farla nei parametri che sono necessari", ha detto Meloni.

il banchiere fabio panetta

Meloni, il cui partito ha espresso in passato posizioni anti-euro, sta cercando di rassicurare i mercati e i partner sul fatto che se diventerà primo ministro non aprirà una fase di conflitto con le istituzioni europee.

"Noi vogliamo una postura diversa dell’Italia a livello internazionale per esempio nel rapporto con la commissione europea, (ma) non vuol dire che vogliamo mandare a gambe per aria l’Europa, che vogliamo uscire dall’Europa, che vogliamo fare cose folli", ha detto.

GIORGIA MELONI 1

"Vuol dire semplicemente spiegare che la difesa dell’interesse nazionale come è importante per i francesi, come è importante per i tedeschi, è importante anche per noi".

La Meloni non ha voluto rispondere a una domanda sulle voci riguardo un possibile ruolo del membro del comitato esecutivo Bce Fabio Panetta in un futuro governo conservatore, ma ha affermato che si tratta di una persona "di altissimo livello".

PIETRO LABRIOLA

Secondo Meloni, il patto di stabilità e crescita dell'UE, che mira a mantenere i deficit di bilancio al di sotto del 3% del PIL e il debito pubblico al di sotto del 60% del PIL, non può essere ripristinato per com'era prima della sua sospensione a causa della pandemia. La leader di FdI suggerisce che il denaro necessario per arginare l'impatto della crisi energetica sulle imprese e sulle famiglie sia escluso da questi calcoli.

"Si potrebbe ragionare, sulla materia energetica, (sul fatto) che le nazioni che si trovano in maggiore difficoltà date dal loro debito pregresso possano essere maggiormente aiutate", ha detto. Meloni esclude che il governo possa assumere il pieno controllo dei gruppi energetici nazionali Eni ed Enel, come il governo francese sta cercando di fare con la sua utility EDF, affermando che le due società stanno ottenendo grandi successi per come sono.

VIKTOR ORBAN GIORGIA MELONI

Tuttavia, ritiene che sia dovere del governo proteggere gli asset di rilevanza nazionale ed evitare acquisizioni da parte di gruppi stranieri. Fratelli d'Italia vuole che Cassa Depositi e Prestiti (CDP) assuma il controllo dell'ex monopolio telefonico Telecom Italia (TIM)

e gestisca la sua rete. "Il mio obiettivo è una rete di proprietà pubblica non verticalmente integrata e operatori privati che operano in regime di libera concorrenza", ha detto Meloni.

Il governo Draghi sta anche portando avanti il progetto di vendere una quota di maggioranza di ITA Airways, una mossa a cui Fratelli d'Italia si è opposta dicendo che dovrebbe spettare alla prossima amministrazione prendere una decisione sul futuro della compagnia aerea.

ITA AIRWAYS

Il gruppo MSC e la tedesca Lufthansa stanno fronteggiando un'offerta rivale del fondo di private equity statunitense Certares e sostenuta da Air France-KLM e Delta Air Lines, con il governo che vorrebbe firmare un accordo preliminare entro metà settembre. "Io non so se ci sia più il tempo ... ho chiesto fermatevi un attimo ... se ci sono dei margini secondo me è molto importante se la possiamo tenere la compagnia di bandiera", ha detto Meloni.

BERLUSCONI SALVINI MELONI - MEME GIORGIA MELONI 2