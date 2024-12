10 dic 2024 15:43

MESSO IN UNA TECA DEL MUSEO EGIZIO LA MUMMIA DI GRILLO, CHE FARA' CONTE? - METTERA' IN NAFTALINA LA SUPERCAZZOLA DEL PARTITO "PROGRESSISTA INDIPENDENTE" (NE' DI DESTRA NE' DI SINISTRA), ALLEANDOSI COL PD DI ELLY SCHLEIN OPPURE SI FARA' DETTARE, PER LA GIOIA DI GIORGIA MELONI, LA LINEA DA MARCO TRAVAGLIO, NEMICO DEL "CAMPOLARGO"? - COME MAI GRILLO NON HA MAI RIBATTUTO ALLE RIPETUTE PERCULATE DI TRAVAGLIO (''MI DISPIACE VEDERLO RIDOTTO IN QUESTO STATO, PREFERISCO RICORDARLO DA VIVO”)?