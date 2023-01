Da “I sopravvissuti” su “Radio Capital”

Pif e Michele Astori hanno lanciato una domanda ai 4 candidati alle Primarie del Partito Democratico, durante il programma I Sopravvissuti, in onda ogni sabato dalle 10 a mezzogiorno su Radio Capital:

“Tu che sei in corsa per diventare Segretario o Segretaria del Partito Democratico, candideresti Pierferdinando Casini nelle file del PD? – chiede Pif – “Come indipendente o in qualunque altra forma, sosterresti la sua candidatura? Siccome Casini viene dal centrodestra e secondo me non c’entra con la sinistra, ecco, io da lì faccio la prima scrematura… Lanciamo questo appello ai candidati!”

Tutti e quattro gli aspiranti segretari hanno accettato la sfida e inviato un vocale a Pif e Michele. Ecco le loro risposte:

Stefano Bonaccini: “Se diventerò segretario e rimane questa pessima legge elettorale non sarò certo io solo, o con pochi altri capicorrente chiusi in una stanza, come accaduto di recente, a scegliere in candidati in Parlamento, infatti li sceglieremo nei territori attraverso le Primarie per cui se anche Casini vorrà ancora una volta candidarsi, prima lo facciamo sottoporre al giudizio dei nostri militanti ed elettori come tutti gli altri. Io mi fido più del loro giudizio che di pochi dirigenti chiusi a Roma in una stanza”.

Elly Schlein: “Io non penso che sia più il tempo di calare dall’alto delle candidature sui territori. Bisogna cambiare questa pessima legge elettorale ma finché non cambia, nel Pd che io vorrei guidare non è la segretaria a candidare le persone; si fanno le primarie per i parlamentari, così che si debbano scegliere le persone che vanno nelle liste misurandosi con il consenso della base, anche perché altrimenti succede come l’ultima volta che donne e giovani rimangono schiacciati fuori, e invece bisogna che si prendano il loro spazio”.

Paola De Micheli: “Cari Pif e Michele, sottovalutate nella vostra domanda il fatto che il nostro Pierferdinando Casini è anche uno degli uomini più belli del Parlamento italiano e della Repubblica Italiana, nonostante la sua non più tenera età. Ma soprattutto, ricordando che i segretari del Pd durano non più di 20-24 mesi a fronte dei 4 anni previsti, forse sarebbe il caso che uno come Casini facesse il consulente del futuro segretario o segretaria per una navigazione tranquilla e soprattutto duratura”.

Anche Gianni Cuperlo usa l’ironia: “Candidare Casini? Ma senza alcun dubbio! Perché per usare un vecchio slogan di Walter Veltroni: “Non si spezza una storia, non si interrompe un’emozione”. E comunque faccio una scommessa con voi: tempo qualche anno e il senatore Pierferdinando Casini sarà nominato Senatore a vita e il problema non si porrà”.

