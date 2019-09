METTETEVI IN POSA PER LO STRIKE - GLI USA SGANCIANO 40 TONNELLATE DI BOMBE SULL'IRAQ, PER EVITARE CHE L'ISIS SI INSTALLI SULL'ISOLA DI QANUS, 175 MIGLIA DA BAGDAD. UNA DIMOSTRAZIONE DI FORZA SUBITO TWITTATA DALLE FORZE ARMATE AMERICANE - L’ATTACCO È STATO CONDOTTO PER DISTRUGGERE VEGETAZIONE, STRADE, EVENTUALI STRUTTURE CHE POTREBBERO ESSERE USATE DAL NEMICO

Guido Olimpio per www.corriere.it

bombe usa sull iraq

Uno strike multiplo per impedire all’Isis di insediarsi sull’isola di Qanus, a 175 miglia a nord ovest di Bagdad. Lanciate 40 tonnellate di bombe in sostegno ad un reparto iracheno. Tutto corredato da foto e video del Comando centrale statunitense. Un evidente show di potenza, anche se non sono note le conseguenze reali del raid.

L’operazione ha coinvolto F15 e F35 americani basati ad al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti. La formazione ha preso di mira un settore dove si temeva l’infiltrazione di combattenti del Califfato: per gli esperti sono state usate bombe JDAM (guidate da GPS). L’attacco è stato condotto per distruggere vegetazione, strade, eventuali strutture che potrebbero essere usate dal nemico. Secondo le fonti ufficiali l’incursione si è svolta in coordinamento con l’attività di un battaglione di Special Forces irachene, alla quali spetta il compito di «ripulitura» e contrasto.

bombe americane sull isis in iraq

Missioni come queste hanno un valore tattico – sempre che conseguano gli obiettivi prefissati – ma anche «politico». E’ un modo per rispondere alla minaccia sempre presente del Califfato. I report segnalano, infatti, come i guerriglieri jihadisti continuino con imboscate e colpi di mano in diverse regioni del paese.

donald trump visita la base militare al asad in iraq 8 bombe americane sull isis in iraq