31 mar 2024 19:24

METTI LA RAGGI IN FREEZER – GIUSEPPE CONTE STOPPA LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE DELL’EX SINDACA DI ROMA: UFFICIALMENTE, PER VIA DELLE REGOLE SUL TERZO MANDATO, MA IN VERITÀ PER EVITARE CHE “VIRGY”, CHE PUÒ CONTARE SU 1 MILIONE DI FOLLOWER E 200MILA VOTI, POTESSE METTERE IN OMBRA LA STELLA DI PEPPINIELLO – LEI SGOMITA, E DOPO LA DELUSIONE PER REGIONALI E POLITICHE, POTREBBE GETTARE IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO E ABBRACCIARE LA CAUSA DI ALESSANDRO DI BATTISTA (AUGURI)