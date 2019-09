MI ASTENGO QUINDI ESISTO – RICHETTI E PARAGONE NON HANNO VOTATO LA FIDUCIA AL CONTE BIS, MA SI SONO ASTENUTI – L’EX GIORNALISTA CHE CI HA SBOMBALLATO PER GIORNI SULLA SUA CONTRARIETÀ AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ: “LA MIA TENTAZIONE DI VOTARE NO È FORTE” - RICHETTI: “NON POSSO PER COERENZA VOTARE LA FIDUCIA MA MI ASTERRÒ PER NON CUMULARE IL MIO VOTO A QUELLO DELLA LEGA. ANDRÒ NEL GRUPPO MISTO E...” – VIDEO

Due senatori dissidenti, uno grillino uno dem. Gianluigi Paragone del Movimento 5 stelle ha annunciato in Aula del Senato che non vota contro la fiducia al governo Conte II ma si astiene.” La mia tentazione di votare No è forte ma mi asterrò”.

Anche nel Partito Democratico c’è un senatore dissidente che si dissocia dal suo gruppo parlamentare: si tratta di Matteo Richetti, anche lui contrario all’alleanza tra dem e Movimento 5 Stelle, sulla linea quindi dell’europarlamentare ex Pd Carlo Calenda. Richetti non vota contro ma si astiene. “Presidente Conte dopo questo voto lei sarà anche il mio presidente del Consiglio ma non avrà la mia fiducia. E’ uno dei giorni più difficili per me”, confessa Richetti. “Non posso per coerenza votare la fiducia a un governo nato su basi di convenienza e ambiguità”, ha aggiunto. “Mi atterrò perché non voglio cumulare il mio voto a quello della Lega”.

“Andrò nel gruppo Misto per rispetto al mio gruppo e ho messo nel conto di lasciare il Pd. Non ho votato la fiducia e comincerò a costruire un nuovo spazio magari insieme a Calenda”, ha detto Richetti ai microfoni di La 7. “Io oggi- spiega- ho vissuto le ore più brutte della mia vita, ma penso che questo partito abbia bisogno di qualcuno che dice basta. Questo Pd sta soffocando le energie e la libertà e questa scelta ha un tasso di ambiguità troppo elevato, non solo per il Pd ma anche per il paese”.

