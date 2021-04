MI FACCIO UN CECCHETTO - OSPITE A "LA CONFESSIONE" DI PETER GOMEZ, IL FONDATORE DI "RADIO DEEJAY" CLAUDIO CECCHETTO RICORDA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO DI MISANO ADRIATICO NEL 2019: "MI SONO SENTITO UN PICCOLO BERLUSCONI. IO CONTRO LE MULTE AI CLIENTI DELLE PROSTITUTE? COLPA DI UN'INTERVISTA DI CRUCIANI MONTATA IN UNA CERTA MANIERA. L'HO PAGATA QUELLA DICHIARAZIONE, ADESSO QUANDO MI CHIAMA..." - VIDEO

Anticipazione da "La Confessione" sul Nove

Il nuovo ospite di Peter Gomez a “LA CONFESSIONE” sul Nove è il produttore musicale e fondatore di Radio Deejay Claudio Cecchetto, protagonista della puntata di venerdì 23 aprile alle 22:45.

Con il direttore de ilfattoquotidiano.it il talent scout ricorda il periodo - è il maggio del 2019 - della candidatura a sindaco di Misano Adriatico con la lista civica W Misano viva, che ottiene il 33 per cento dei voti: "Un'esperienza straordinaria, mi sono sentito un piccolo Berlusconi", ha raccontato l'ex dj.

"Lei durante la campagna elettorale ha preso delle posizioni coraggiose anche controcorrente, per esempio contro le multe ai clienti delle prostitute. Cosa ne pensa della prostituzione libera?", la domanda di Gomez.

"Quello è Cruciani, è Cruciani che mi ha fatto un'intervista, l'ha montata alla sua maniera ed è venuto fuori quello", ha precisato il fondatore di Radio Deejay facendo riferimento a un'intervista per il programma radiofonico, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, La zanzara su Radio24.

"Cioè, Giuseppe Cruciani ha falsificato il suo pensiero?", ha domandato ancora il giornalista. "Non falsificato, però mi ha fatto un'intervista brillante e montata in una certa maniera sembrava un'intervista seria - ha detto Cecchetto - Io l'ho pagata quella intervista perché chiaramente l'opposizione nel territorio l'ha usata contro di me. Adesso se al telefono c'è Cruciani io non rispondo", ha concluso l'ex produttore discografico.

