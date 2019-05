MI SI NOTA DI PIÙ SE MI DIMETTO O SE NON MI DIMETTO? – IL GIALLO DEL SOTTOSEGRETARIO GRILLINO ANGELO TOFALO, CHE IERI HA SPARATO A PALLETTONI CONTRO LA MINISTRA TRENTA – A UN CERTO PUNTO SONO TRAPELATE VOCI DI DIMISSIONI, POI SMENTITE DAL M5S, CHE COMUNQUE L’HA SCARICATO: ANCHE SE NON RIMETTE IL MANDATO VOLONTARIAMENTE, È FUORI DAL GOVERNO…

IL POST DI TOFALO CONTRO ELISABETTA TRENTA

IL GIALLO DELLE DIMISSIONI DI TOFALO

Paolo Foschi per il “Corriere della Sera”

angelo tofalo con mitra e mimetica 1

Clima rovente nel dicastero della Difesa, dove si è consumato nelle ultime ore un duro scontro tutto interno al Movimento 5 Stelle fra il sottosegretario Angelo Tofalo e la ministra Elisabetta Trenta. A breve, se Tofalo non rassegnerà le dimissioni come lui stesso aveva annunciato nel corso dell' ultima assemblea dei parlamentari pentastellati, gli saranno ritirate le deleghe.

«La situazione è insostenibile» è il commento che trapela da via XX Settembre. A innescare la miccia è stato Tofalo con un duro attacco alla ministra. Il sottosegretario non ha avuto grande visibilità nel corso del suo mandato, a parte lo spazio conquistato sui giornali indossando la divisa da combattimento dell' esercito, lanciandosi con il paracadute e prendendo parte a immersioni con sommergibili della Marina.

ANGELO TOFALO

E da tempo da molti grillini era considerato più un peso che una risorsa, al ministero. Mercoledì sera, quando ormai era chiaro che non sarebbe rimasto a lungo in carica, Tofalo sul proprio blog ha pubblicato un post per esprimere solidarietà e sostegno al leader Luigi Di Maio, ma a metà del messaggio ha lanciato la freccia avvelenata: «Ho cercato per un anno di stare accanto al ministro Trenta e di spiegarle che il nemico non è Salvini, o chissà chi altro, ma chi, all' interno dell' apparato, vuole continuare ad agire senza l' indirizzo ed il controllo politico.

elisabetta trenta all'adunata degli alpini 6

Purtroppo, consigliata male, ha deciso di fare valutazioni diverse» ha scritto il sottosegretario, denunciando «incomprensibili scelte» assunte «nel mio dicastero, quasi mai coordinate politicamente». E ancora: «Ad oggi, dopo un anno da sottosegretario gran parte delle informazioni che ricevo per svolgere il mio lavoro non vengono dagli uffici preposti a coordinare le figure di vertice ma da tutte le persone, e vi assicuro che sono tante, che mi hanno riconosciuto come un ragazzo dai valori ben saldi, una persona seria e appassionata che lavora per il bene del Paese. Così però è troppo faticoso stiamo correndo questa "maratona" con le mani legate dietro la schiena, masochisti come solo noi sappiamo essere».

ANGELO TOFALO

La ministra non ha replicato, mentre le agenzie di stampa hanno diffuso lanci in cui fonti M5S hanno preso le distanze parlando «frasi gravissime» e «di una iniziativa personale del sottosegretario, che ci ha sorpreso e che non rappresenta in alcun modo la posizione dei vertici del Movimento, tantomeno degli eletti in parlamento». L' uscita del sottosegretario peraltro è arrivata in un momento delicato per la ministra Trenta, già sotto attacco da parte di Salvini.

ANGELO TOFALO GIUSEPPE CONTE

Le parole di Tofalo, che ha incassato la solidarietà e il sostegno del deputato Giuseppe Russo e dei senatori Francesco Castiello e Dino Mininno, hanno irritato molto il vertice del Movimento. In serata spuntano anche voci di dimissioni, smentite da fonti M5S.

